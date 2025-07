Tourisme au Cameroun : Le lac de Lagdo, une oasis en plein Sahel

Le centre touristique Lagon Bleu offre un cadre idyllique avec son restaurant, son hôtel et ses guides. C'est un lieu idéal pour une retraite, la méditation ou une simple évasion. Les pieds dans l'eau, les touristes peuvent déguster des mets locaux et internationaux, tout en observant la nature environnante et ses magnifiques collines. La chaleur des peuples autochtones ajoute à la beauté et à l'attrait de ce lieu unique.