ACTUALITES Tournée de l’Ambassadeur des Etats-Unis dans les départements de la Donga et de l’Atacora

3 Mars 2020





L’Ambassadeur des Etats-Unis près le Bénin, Patricia Mahoney, a effectué une tournée dans le nord du Bénin du 5 au 7 Février 2020 pour constater l’évolution des projets financés par le gouvernement américain dans la région. Cette tournée a débuté par Djougou où l’Ambassadeur a inauguré un bâtiment de salles de classe au CEG Sérou. Ces salles de classe ont été construites sur financement du Département de la Défense des Etats-Unis, à la demande de l'Association des Parents d’Elèves du CEG qui ont exprimé le besoin de salles de classes supplémentaires pour leurs enfants. « A l’école, on apprend les faits et les chiffres, mais on acquiert aussi la possibilité de développer ses capacités, de rêver de l’avenir, et de réaliser son potentiel. Voilà pourquoi les écoles sont les bâtiments les plus merveilleux du monde, » a déclaré l’Ambassadeur Mahoney. La Chef de la Mission des Etats-Unis au Bénin a également émis le vœu que ce bâtiment soit considéré comme un symbole de l'engagement continu des États-Unis en faveur de l'éducation au Bénin. La représentante des élèves du CEG Sérou a exprimé la joie de ses camarades de pouvoir désormais étudier dans de très bonnes conditions. Citant un proverbe millénaire, la jeune représentante a promis que les élèves du CEG Sérou sauront maintenir ce bâtiment « car ceux qui reçoivent ne doivent jamais oublier l’éclat du premier don reçu. » La cérémonie d’inauguration a pris fin avec le don par l’Ambassadeur d’un lot de 20 ballons de football au collège. Après la cérémonie d’inauguration, Madame Mahoney est allée visiter le site de la radio La Voix Islamique de la Donga, qui a bénéficié en 2016 d’une subvention du Programme d’Auto-Assistance de l’Ambassade des Etats-Unis pour l’achat d’un nouvel émetteur permettant de doubler la capacité de couverture de la radio. L’Ambassadeur Patricia Mahoney s’est ensuite rendue à Copargo où elle a visité la Banque Culturelle de Tanéka qui a bénéficié en 2015 du financement du Fonds de l’Ambassadeur des Etats-Unis pour la Préservation Culturelle. Suite à la visite de Copargo, Madame Mahoney a été reçue en audience par le Roi de Djougou Kpetoni-Koda, avec qui elle a échangé sur les défis auxquels sont confrontés les jeunes et les femmes de Djougou, ainsi que sur la lutte contre l’extrémisme violent comme élément-clé pour la paix dans le monde. L’Ambassadeur a ensuite rencontré l’Imam de la mosquée centrale de Djougou et Président de la Communauté Musulmane de la Donga, Cheick Abdou Razaki Issa Samari. L’Imam Samari a exprimé sa satisfaction au regard de l’intérêt que portent les Etats-Unis d’Amérique à l’Islam et à son développement. Le dignitaire religieux a également demandé le soutien de l’Ambassade pour la création d’un centre de formation pour les jeunes de la ville de Djougou. Le 6 Février, l’Ambassadeur est allée découvrir la ville de Boukoumbé où elle a rencontré le Maire Yaté Richard Nambimé, avant d’échanger avec les élèves du Lycée Marie-Immaculée. Cap fut ensuite mis sur la ville de Natitingou, où la chef de mission a animé une séance d’échanges avec les jeunes filles du Lycée Militaire de la ville. La tournée s’est terminée par une visite de site du Programme des Jeunes Logisticiens Professionnels (PJLP), qui consiste à améliorer sur 4 ans, la gestion au sein de la chaîne d’approvisionnement des intrants et produits médicaux au Bénin. Lancé en Septembre 2018, le PJLP est un programme pilote conduit par le Ministère de la Santé et la Plateforme du Secteur Sanitaire Privé du Bénin (PSSP), sur financement de l’Agence des Etats-Unis pour le Développement International (USAID). Dans ce cadre, l’Ambassadeur Mahoney a rencontré la Maire Adjointe de Natitingou Marguerite Daraté, des représentants locaux du Ministère de la Santé, ainsi que des jeunes logisticiens participant au PJLP. Distribué par APO Group pour Ambassade des Etats-Unis près le Bénin.

