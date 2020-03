ACTUALITES Tournoi U18 Jeune Ocean Indien

La 7eme édition du tournoi de l’AROI a amené son lot de surprises, Mayotte et Maurice ont bousculés les favoris historiques de l’Océan Indien, et ont changés la hiérarchie.

Un tournoi ultra compétitif qui s’est déroulé sur le stade principale des makis à Madagascar le 28 et 29 Février 2020 entre Madagascar, Mayotte, La Réunion et Maurice. Madagascar s’impose en extra-time, 24-19 face à une courageuse équipe de Mayotte qui a imposé sa puissance tout au long du tournoi et qui aurait pu mériter mieux. Maurice arrache le Bronze face à La Réunion Sur la première journée, les U18 mauriciens et mahorais ont impressionnés les observateurs présents par la qualité de leur jeu. Les joueurs mauriciens ont fait preuve de maitrise sur les matchs, ils finissent la journée de poule avec 2 Victoires et une défaite. En ½ finale, face à Mayotte, les mauriciens passent à coté en première mi-temps en encaissant 3 essais coup sur coup en seulement 3 minutes et ne marquant pas sur leurs moments forts, arrivant à la mi-temps à 19-0 Les cartons jaunes ne vont arranger la situation ne permettant pas à l’équipe de revenir au score. Pour la médaille de Bronze, les joueurs ont su se reconcentrés face à la Réunion puisant dans leurs réserves, malgré leur infériorités numériques les joueurs arrachent la victoire dans les arrêts de jeu.

Avec 2 victoires face à la Réunion dans le week-end, Maurice passe devant La Réunion et arrache la médaille de Bronze. Déclaration Jean-Baptiste Gobelet, DTN : « Sur la phase de poule, Il y a eu une belle maitrise de l’équipe. Nous avons su mettre en place notre jeu face à Madagascar, Mayotte et la Réunion.

En demi-finale face à Mayotte, nous sommes fragilisés en ne scorant pas sur nos moments forts, 3 occasions manques dans les 22m adverses et nous encaissons 3 essais d’affilés en seulement 3min. Les joueurs étaient KO à la mi-temps à 19-0. La lucidité n’était plus la, la réaction a été trop tardive et Mayotte a parfaitement joué le coup. Pour la médaille de Bronze, les joueurs ont su se reconcentres face à la Réunion puisant dans leurs réserves, Les joueurs ont montres du caractère en allant arracher le match dans les arrêts de jeu malgré leur infériorité numérique durant la partie.

Cela fait partie du rugby à 7, cela peut aller trés vite d’un coté comme de l’autre. On a pu le voir avec les Sud Africains ce week-end qui remporte la finale du Los Angeles7s face au Fiji après avoir été mené 19-0. Nous devons travailler sur cette dimension mentale avec nos jeunes et les mécanismes pour se remobiliser pendant les matchs. C’est un sport trés exigeant mentalement. Il faut accepter les erreurs et ne pas plonger mentalement.

Le constat sur cette édition 2020 est que Maurice et Mayotte change la donne dans l’Océan Indien avec des systèmes de jeu différents. Maurice a comblé l’écart de niveau avec les favoris en prenant même le dessus sur la Réunion à deux reprises. Nous sommes sur la bonne voie, l’équipe commence à prendre gout à la victoire, cette culture de la gagne réserve de belles choses pour le futur du rugby mauricien. « Classement U18 Aroi2020: 1er- Madagascar 2eme- Mayotte 3eme- Maurice 4eme- La Réunion Distribué par APO Group pour Rugby Union Mauritius. Contact de Presse:

