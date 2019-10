Tournoi de Rugby beach au Burundi

Tout en s’appuyant sur le plan stratégique de développement de Rugby, la fédération burundaise de rugby a organisé un tournoi de rugby beach dimanche le 6/10/2019 à 10h du matin sur la plage du Lac Tanganyika appelé BIG ONE WAY à Bujumbura.

7 équipes masculines (Rumuri, Youth team A, youth team B, Hyènes A, Hyènes B, Guépards et Kiyenzi) et 2 équipes féminines (Kiyenzi et Rumuri) ont participé à ce tournoi. Chaque équipe avait sélectionné 4 meilleurs joueurs de champ et 3 remplaçants, et en tout, plus de cent joueurs avaient répondu présent. La finale a été jouée par Youth Team A et Youth Team B. Youth team A a remporté la victoire de 15 points contre 5 points de Youth team. Du côté féminin, la victoire a été toujours ex-æquo jusqu’à la prolongation. Pour les trophées, la fédération avait mis à la disposition de deux boucs pour les équipes victorieuses. Il s’agit d’une nouvelle orientation de prix, car la fédération s’inscrit dans la logique de développer l’impact du rugby au niveau de la société burundaise.

Cependant, le tournoi a été une satisfaction de la part des participants et des dirigeants de la fédération. Le président annonce publique que le rugby beach fait partie des variantes de rugby de World Rugby et de ce fait, il sera organisé chaque année un tournoi de rugby beach y compris toutes les équipes de l’intérieur du pays. Les spectateurs se réjouissent du nouveau spectacle de Rugby au Burundi. Ce tournoi offre une large gamme d’opportunité pour le développement de l’image de la fédération.

