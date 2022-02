AFRIQUE Train de Dakar : une somme de technologies pour redonner vie au transport ferroviaire

7 Février 2022



Après 5 ans de travaux, le Train Express régional de Dakar vient d’être inauguré et mis en service. Véritables artisans de ce projet d’envergure, le consortium emmené par EQUANS et Thales a su mobilliser des solutions innovantes et des systèmes intelligents pour relever les multiples défis de cette réalisation. L’enjeu est d’accompagner le Sénégal vers des modes de transport plus vertueux, tant sur le plan économique et social qu’environnemental. Prochaine étape : la réalisation du second tronçon du TER, destiné à prolonger la ligne jusqu’à l’aéroport international de Blaise Diagne.



Décryptage avec Thibaut Catimel, Directeur du projet chez EQUANS France et Nene Gassama-Cisse, responsable de la solution technique chez Thales.



Quelles sont les expertises déployées par EQUANS sur cette nouvelle ligne ferroviaire ?



Thibaut Catimel - Les équipes d’INEO, entité de EQUANS, ont travaillé main dans la main avec l’ensemble des entreprises du projet, et en particulier Thales, son partenaire dans le groupement dont EQUANS est le mandataire. Nous sommes intervenus depuis la conception jusqu’à la réalisation et les essais d’intégration des systèmes du Train Express Régional de Dakar. Concrètement, pour nos équipes, cela se traduit par la mise en oeuvre de l’alimentation électrique de l’infrastructure ferroviaire (traction et systèmes) ainsi que celle des bâtiments et gares. Nous avons également développé le système GSMR permettant aux trains de communiquer avec le sol, le système de contrôle et d'acquisition de données en temps réel (SCADA), le système de vidéosurveillance, la téléphonie, la sécurité incendie et le contrôle d’accès des locaux, le réseau multiservices ou encore l’équipement en wifi des gares et des rames. Les usagers ne prêtent pas toujours attention à la somme des technologies mobilisées pour une ligne de train, mais comme vous le voyez, il y a toute une série de savoir-faire indispensable à la sécurité et à la performance du système de transports que nous avons déployés depuis 2016 sur ce projet inédit.



Et du côté de Thales ?



Nene Gassama-Cisse - Nous avons œuvré en tandem avec EQUANS pour assurer le management global du projet, la direction du bureau d’études, ainsi que les essais d’intégration. Nous avons apporté au groupement l’expertise de Thales en signalisation et sécurité ferroviaire, en livrant un système de signalisation de dernière génération constitué d’enclenchement électronique (PIPC), un système ETCS (European Train Controle System) Niveau 2 permettant d’assurer la circulation des trains en toute sécurité, tout en supprimant la signalisation latérale, une détection des trains par des compteurs d’essieux electroniques, et un contrôle centralisé du trafic (CTC). Thales a également fourni un réseau de communication, un système d’information voyageurs (SIV) automatique permettant d’afficher, en temps réel, des annonces visuelles et sonores dans les gares, haltes et dépôts.



Enfin, Thales a livré un système complet de billettique de dernière génération constitué de portiques modernes avec accès par QR Code ou Cartes Sans Contact, des équipements de vente au guichet et des automates, en y intégrant des solutions de vente tel que le paiement mobile, trés utilisé au Sénégal, ou encore la possibilité de vente de titre par internet. Les usagers pourront ainsi acheter leur titre de transport sur leur smartphone et voyager directement grâce à celui-ci en présentant un QR code sur les portiques de contrôle.





