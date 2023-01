Traite d'êtres humains au Tchad : l'appel d'une organisation pour une intervention urgente

L'association déplore également le silence des autorités nationales et de la communauté internationale, notamment du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Droits de l'Homme et de la Commission Nationale des Droits de l'Homme.



DAR-AL-ASSALAM appelle le Président de Transition et le Premier Ministre à constater l'échec du Dialogue National Inclusif et Souverain (DNIS) et à imaginer une autre voie pour sortir de l'imbroglio politique dans lequel se trouve le pays. L'association demande également au Président de Transition de prendre toutes ses responsabilités pour la mise en place de la République, car depuis la disparition du Maréchal du Tchad, le pays semble devenir un terrain de jeu pour les grands criminels.



En tant que militaire, le Président de Transition doit garantir la sécurité et la vie paisible des citoyens tchadiens, notamment dans le Tibesti et les régions du sud du Tchad, frontalières avec la République Centrafricaine. DAR-AL-ASSALAM rappelle également que les responsables des traites d'êtres humains, souvent issus de l'Armée Nationale Tchadienne et de hauts cadres de la République, ne sont pas poursuivis en justice en raison de leur immunité.