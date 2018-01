AFRIQUE Traitement des questions continentales : Sassou N'Guesso et Mohamed El Hacen privilégient la voix de l'Afrique

Alwihda Info | Par Olive Jonala - 18 Janvier 2018 modifié le 18 Janvier 2018 - 18:43

« Les dossiers du continent doivent d'abord être suivi et résolu par les africains avant l'intervention extérieure. » C'est ce qu'a dit en substance le conseiller stratégique du président de la Commission de l’Union Africaine, Mohamed El Hacen Lebatt , à sa sortie d'audience avec le chef de l'Etat congolais, Denis Sassou N'Guesso, ce 18 janvier 2018, à Brazzaville.

Les chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union Africaine se retrouvent à Addis-Abeba en Éthiopie pour le 30 ème sommet ordinaire de l'organisation panafricaine, en fin janvier 2018. Prélude à ce rendez-vous continental au cours duquel la crise Libyenne sera évoquée le Président de la commission de l'UA, Moussa Faaki Mahamat a dépêché, à Brazzaville, son conseiller stratégique, Mohamed El Hacen Lebatt. Il échangé avec Denis Sassou N’Guesso qui assure la présidence du Comité de Haut niveau de l’Union Africaine sur la crise libyenne.



Selon Mohamed El Hacen Lebatt, il a été porteur du message du président de la Commission de l'UA, Faki Mahamat au président Denis Sassou N'Guesso, qui est, a-t-il déclaré « à l'échelle de notre continent, aujourd’hui, un homme de très grande expérience, l'africaniste de très grande expérience », avant d’ajouter : « Il était normal que le président de la Commission lui rende compte [en sa qualité de président du comité de haut niveau de l'UA sur la Libye] de l'ensemble des contacts internationaux et avec les acteurs libyens pour compléter ces informations et ces analyses de la situation, le tout dans la logique de la préparation du prochain sommet qui connaîtra, très probablement, une réunion de ce comité sur les auspices du président Sassou N'Guesso ».



Au sujet de la crise libyenne pour laquelle des tentacules de médiations ne cessent de naître en dehors des circuits officiels de l'union africaine, l’envoyé de Moussa Faki Mahamat chez Denis Sassou N’Guesso a relevé que l’Union Africaine n’applaudit pas la multiplicité des intervenants extérieurs [à l’Afrique] dans ce dossier. « La marginalisation de l'Afrique dans un dossier africain quel qu'il soit, n'est pas non plus une attitude que l'UA peut cautionner », a martelé le diplomate africain.



« Nous sommes pour que, a-t-il poursuivi, les dossiers africains soient d'abord et avant tout suivis et résolus par l'Afrique ». Mais, cela ne signifie que l’Afrique se referme sur elle-même. « Nous ne sommes pas fermés à l'apport et contribution des partenaires internationaux stratégiques de l'UA que sont les Nations Unies, en particulier et d'autres », a précisé M. Mohamed El Hacen Lebatt.



Il s’est dit honoré d’avoir eu cet entretien avec le président congolais dont il dit avoir « puisé dans la très riche expérience ». Je repars vraiment satisfait et ne manquerai pas de faire un compte-rendu fidèle au président de la Commission de l'UA, a-t-il conclu.



















Dans la même rubrique : < > Médiation du chef de l’Etat togolais dans la crise bissau-guinéenne Egypte: pendaison de 15 hommes jugés coupables de "terrorisme" Mali: démission surprise du Premier ministre et du gouvernement