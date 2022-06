INTERNATIONAL Transformer l’éducation : plus de 140 ministres à l’UNESCO pour définir une feuille de route

L’UNESCO accueillera le pré-sommet « Transformer l’éducation », où se réuniront des ministres de l’éducation, des responsables politiques et des chefs d’entreprise, ainsi que de jeunes militants, afin de définir une feuille de route visant à transformer l’éducation à l’échelle mondiale.



Une occasion unique de réfléchir aux inégalités en matière d'éducation



Cette réunion est une amorce du Sommet « Transformer l’éducation » (TES), qui se tiendra en septembre à New York, lors de l’Assemblée générale des Nations unies. Ce sommet de haut niveau a été convoqué par le Secrétaire général des Nations Unies afin de changer radicalement notre approche des systèmes éducatifs à la suite de la pandémie de COVID-19 – notamment pour les apprenants les plus marginalisés, confrontés à de graves pertes d’apprentissage.



Il se concentrera sur cinq domaines clés de la transformation : les écoles, l’apprentissage de qualité tout au long de la vie, les enseignants, la connectivité et le financement de l’éducation.



Une journée d’engagement mondial dirigée par des jeunes précédera le pré-sommet du 28 juin. Elle réunira des jeunes du monde entier afin de placer la voix de la jeunesse au centre de la conversation, de lui donner l’occasion de faire entendre son point de vue sur la transformation de l’éducation et d’y donner suite.



Toutes les voix seront entendues



Les chefs d’État éthiopien et sierra-léonais, 140 ministres et ministres adjoints de l’Éducation, la Directrice générale de l’UNESCO, Audrey Azoulay, la Commissaire européenne à la coopération internationale, Jutta Urpilainen, la Vice-Secrétaire générale, Amina J. Mohammed, la Directrice générale de l’UNICEF, Catherine M. Russell, le Conseiller spécial du sommet, Leonardo Garnier, le Coprésident du comité consultatif, David Sengeh, de jeunes militants, des champions de l’éducation et l’Ambassadeur de bonne volonté de l’UNESCO, Salif Traoré (A’salfo - chanteur du groupe Magic System), seront présents.



Bilan à mi-parcours du programme des objectifs de développement durable



Le moment est venu d’enrayer le recul historique engendré par la pandémie, le dérèglement climatique et les conflits, et de mettre en œuvre des changements structurels en matière de scolarisation, d’apprentissage, d’enseignement, de technologie et de financement de l’éducation.



Cette réunion intervient à un moment critique où, partout, les dépenses gouvernementales consacrées à l’éducation ne suivent pas le rythme de la crise croissante de l’apprentissage. On estime que 40 % des pays à revenu faible et intermédiaire inférieur ont réduit leurs dépenses d’éducation avec le début de la pandémie en 2020, soit une baisse moyenne des dépenses réelles de 13,5 %. En outre, en 2020, 43 donateurs bilatéraux ont diminué leur aide à l'éducation, alors que les ménages des pays les plus pauvres prennent en charge 39 % du coût total de l’éducation, contre seulement 16 % dans les pays à revenu élevé.



À mi-parcours exactement de la période de 15 ans allouée pour atteindre les objectifs de développement durable (ODD), et alors que le monde se remet lentement et douloureusement des effets dévastateurs de la pandémie de COVID-19, qui a profondément affecté l’éducation, il est temps de faire le point sur l’état d’avancement de l’objectif d'éducation durable — et d’agir.



Le pré-sommet vise à faire de l’éducation de qualité une priorité, en tant que bien public mondial, au même titre que l’air et l’eau propres, la santé et la sécurité.





