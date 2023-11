Transition au Tchad : Le Représentant Spécial du SG de l’ONU pour l’Afrique Centrale reçu par le Président de la Transition

« Les échanges du Chef de l’Etat avec le diplomate onusien ont porté sur la conduite de la transition et la situation humanitaire dans l’est du pays, suite à l’afflux des réfugiés soudanais » à l’est du Tchad, a souligné la présidence.



D’après la même source, le Représentant Spécial du Secrétaire Général et Chef du Bureau Régional des Nations Unies pour l’Afrique Centrale, est à N’Djaména « notamment pour le suivi de la mise en œuvre de la feuille de route de la transition », qui amorce son ultime étape avec le référendum du 17 décembre prochain.



« Le Président de Transition, Général Mahamat Idriss Deby Itno a partagé les détails sur les étapes franchies jusqu’à présent dans le processus de transition, marqué à l’heure actuelle, par les préparatifs du référendum constitutionnel en insistant sur les défis et les progrès réalisés. Un processus salué par le diplomate onusien qui exprime également son appréciation pour la transparence dont fait preuve le Tchad dans cette étape délicate », a souligné Ndjamena.



« Un autre point majeur des échanges entre le Chef de l’Etat et son hôte est la crise humanitaire, résultant de l’afflux massif de réfugiés soudanais à l’est du pays. Le Chef de l’Etat a informé Abdou Abarry des mesures prises pour répondre à cette crise, et a réitéré son appel à la solidarité internationale dans la gestion de cette situation humanitaire complexe », a ajouté la présidence.



« Le diplomate onusien a salué les efforts du Tchad dans ce contexte difficile et a renouvelé la disponibilité des Nations Unies à soutenir les initiatives visant à résoudre la crise humanitaire » que subie le Tchad depuis le début du conflit au Soudan.