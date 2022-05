Transition au Tchad : les ambassadeurs de l'Union européenne préoccupés par les délais

Le président du Conseil militaire de transition, Mahamat Idriss Deby, a reçu ce 25 mai le groupe des ambassadeurs de l’Union Européenne accrédités au Tchad, informe la Présidence. Il s’agit des ambassadeurs Kurt Cornelis de la délégation de l’Union Européenne, Bertrand Cochery de la France, Gordon Kriche de l’Allemagne et Mme Sonsoles Balesteros, chargée d’Affaires de l’Ambassade d’Espagne.



Les échanges du chef de l’État avec les diplomates européens ont porté essentiellement sur la conduite du processus de transition. Ils ont également fait un tour d’horizon des différents domaines de partenariat de l’Union européenne avec le Tchad.



"Sur la transition, notre position est très claire. On appuie une transition inclusive. En même temps, on constate qu'il y a certains délais dans la transition et ça nous préoccupe un peu", a déclaré Gordon Kriche, ambassadeur de l’Allemagne.



La période de transition de 18 mois prend fin dans trois mois. Le Conseil militaire de transition n'a pas encore évoqué officiellement la question du renouvellement. Toutefois, les glissements d'agenda liés au report du dialogue national inclusif et au retard du pré-dialogue de Doha auront un impact sur le processus.