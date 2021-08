Transition : le Tchad demande l'appui des partenaires, "les moyens de l'État ne suffisent pas"

Le premier ministre Pahimi Padacké Albert a donné des garanties sur le bon déroulement du processus de transition et a expliqué que les défis essentiels et les enjeux de cette étape cruciale de transition ont été clairement définis.



Selon Pahimi Padacké Albert, les tchadiens sont en quête de stabilité et le gouvernement ne peut en aucun cas manquer au devoir de sécurité. "Il faut éviter que la sécurité ne puisse constituer un point de fragilité de la transition", a défendu le chef du gouvernement.



La feuille de route prévoit 123 actions dont le coût de financement à rechercher s'élève à 841,29 milliards Fcfa.



"Il est de notoriété publique que les moyens de l'État ne suffisent pas et ne suffiront pas. Par conséquent, l'implication de nos partenaires au développement et des pays amis est plus qu'indispensable. C'est au moment difficile que l'on connait ses amis. Le peuple tchadien sait qu'il peut compter sur ses amis", a dit Pahimi Padacké Albert.



Le dialogue national inclusif tant attendu devrait se tenir pour compter du mois de novembre à décembre 2021. Il sera suivi des réformes et des élections.