Transition : le Tchad en quête de mobilisation de près de 900 milliards de FCFA

"La mise en œuvre intégrale de la feuille de route de la transition nécessite la mobilisation de près de 900 milliards de FCFA, soit 1,3 milliards de dollars", a rappelé ce 13 mars à Doha, Pahimi Padacké Albert, premier ministre de transition,



La feuille de route comprend la prise en charge du volet désarmement, démobilisation et réinsertion (DDR), des éléments des groupes politico-militaires qui adhéreront au dialogue national inclusif.



"Tout retard dans la mobilisation des ressources nécessaires à l’exécution de la feuille de route, risque de compromettre les échéances prévues et de compliquer le processus politique", a prévenu le chef du gouvernement tchadien qui s'est exprimé à l'ouverture du pré-dialogue de Doha avec 52 mouvements politico-militaires.



Le Tchad "attend donc un appui conséquent de la communauté internationale dans son ensemble et de tous les pays frères et amis, pour relever les multiples défis auxquels il fait face", a-t-il ajouté.



Pour Pahimi Padacké Albert, "l’aboutissement heureux de la transition constitue un gage de paix et de développement socio-économique durable au Tchad et, contribue à la stabilisation régionale, notamment au Sahel et dans le bassin du Lac- Tchad".



Le gouvernement "s’engage solennellement à fournir toutes les garanties nécessaires à la transparence et à la crédibilité du processus politique pour faire du Tchad ce que tous les Tchadiens veulent qu’il soit", a conclu le premier ministre.