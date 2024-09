Transition numérique : la Côte d’Ivoire renforce ses relations avec l’Inde et le Japon

Le ministre de la Transition numérique et de la Digitalisation de Côte d’Ivoire, Kalil Konaté a conduit une mission en Inde et au Japon, en vue de consolider les relations bilatérales avec ces deux puissances économiques tout en ouvrant la voie à des collaborations prometteuses dans le secteur numérique.



Cette mission a été marquée par la participation de la Côte d’Ivoire au 19ème CII India Africa Business Conclave à New Delhi, du 20 au 22 août, puis les 24 et 25 août aux rencontres ministérielles en prélude au TICAD 9 à Tokyo.



A New Delhi, le ministre Konaté a souligné l'importance d'une infrastructure numérique robuste, essentielle pour soutenir l'innovation et l'entrepreneuriat technologique en Côte d'Ivoire. Il a également exploré des partenariats avec des entreprises indiennes pour la formation massive au numérique, et pour l'implantation d'un système de paiement unifié en Côte d'Ivoire.



À Tokyo, les discussions ont porté sur l'expansion des startups numériques et le renforcement des capacités technologiques. Le ministre a rencontré son homologue japonais, Kono Taro, et d'autres acteurs clés du gouvernement Japonais et du secteur privé.



Ces opportunités d'investissement concrètes et les perspectives de collaboration pourraient transformer le paysage numérique ivoirien.



Des accords en cours de négociation dans les domaines de la formation technologique et des systèmes de paiement numérique témoignent de l'engagement du pays à devenir un acteur incontournable de la révolution numérique.