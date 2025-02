Transparence et reddition des comptes : l'AILC rend des véhicules à l'ONAPE

Le 6 février 2025, l’Autorité Indépendante de Lutte contre la Corruption (AILC) a procédé à la restitution officielle de quatre véhicules à l’Office National de l’Emploi et de la Formation Professionnelle (ONAPE). Ces véhicules avaient été saisis dans le cadre de missions de contrôle des recettes bancarisées dans les provinces. La cérémonie de restitution a été marquée par une forte symbolique, reflétant l’engagement de l’AILC envers la transparence et la bonne gouvernance. Lors de cet événement, Youssouf Tom, le contrôleur général de l’AILC, a souligné l'importance de la coopération entre les différentes institutions. Il a remercié l’ONAPE pour son engagement envers le service public et a insisté sur le rôle crucial de cette restitution pour renforcer la collaboration institutionnelle. Cette initiative vise à améliorer l’intégrité et l'efficacité des services publics, en garantissant que les ressources nécessaires sont mises à disposition des agences responsables. De son côté, Nassouradine Abakar Kessou, le directeur de l’ONAPE, a exprimé son soulagement et sa gratitude. Il a souligné que ces véhicules sont essentiels pour les opérations de l’office, permettant ainsi une meilleure exécution des missions liées à l'emploi et à la formation professionnelle. Kessou a décrit cette restitution comme un symbole de confiance renouvelée entre l’AILC et l’ONAPE, marquant un pas significatif vers une gouvernance plus responsable et efficace. Cette restitution de véhicules représente non seulement un geste significatif de la part de l’AILC, mais aussi un engagement commun vers une administration publique plus transparente. En facilitant l’accès aux ressources nécessaires, les deux institutions montrent leur volonté de travailler ensemble pour renforcer l’intégrité des services publics au bénéfice de la population.