Transport : La Guinée Equatoriale prête à appuyer le Tchad

Dans des mots appropriés, le directeur d'Alport Conakry (Albayrak), Mustafa Levent Adali, a rappelé que l'État équato-guinéen a investi dans le port des bateaux. Initialement, sa capacité était supérieure aux besoins du pays, mais il est prêt à fournir un meilleur service à ses pays frères. De plus, une zone industrielle sera créée dans un proche avenir.



De son côté, Alejo Sima Olomo Eyá, directeur général de Puertos y Marina Mercante et représentant du ministre des transports de Guinée Équatoriale, a salué les bonnes relations entre les deux pays dans divers domaines de développement. Le Tchad et la Guinée Équatoriale sont des pays fraternels, et ils bénéficient du soutien d'investisseurs turcs partenaires en Guinée Équatoriale, travaillant au Port de Guinée Équatoriale.



Le secrétaire général du ministère des transports terrestres et de sécurité routière, Dihoulne Laurent, également représentant du ministre des transports du Tchad, a exprimé sa satisfaction pour la visite de la délégation guinéenne et le responsable de l'entreprise turque résidant en Guinée Équatoriale.



Cette rencontre a eu lieu dans le cadre des travaux de l'Organisation Maritime en Afrique Occidentale et Centrale (OMOC), qui se déroule en Guinée Équatoriale. Elle a été l'occasion de saluer les relations entre les deux pays, la Guinée et le Tchad, deux nations amies et frères appartenant à la même communauté économique régionale en Afrique.



Il est à noter qu'après cette réunion avec les responsables du ministère des transports terrestres et de sécurité routière, la délégation guinéenne s'est déplacée pour rencontrer les représentants de la Chambre de Commerce, d'Agriculture, des Mines et de l'Artisanat (CCIMA), ainsi que le plus haut responsable du Patronat du Tchad, dans le cadre des opérations de transit de marchandises visant à faciliter la collaboration entre transitaires et transporteurs.