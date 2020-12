EDITORIAL (Tribune) Fermer les yeux sur les violations des droits de l'homme et la corruption nuit aux Africains

Alwihda Info | Par NJ Ayuke - 7 Décembre 2020

La relance du secteur pétrolier et gazier du continent nécessite la pleine coopération du gouvernement et des acteurs de l’industrie pour travailler ensemble à une réforme durable et efficace.

Par NJ Ayuk, président, Chambre africaine de l'énergie Le Nigéria a attiré l’attention du monde ces derniers mois pour toutes les mauvaises raisons. Des Nigérians sont descendus dans la rue pour protester contre la brutalité policière après que les utilisateurs des médias sociaux aient diffusé des récits selon lesquels un jeune non armé avait été abattu par un policier de la brigade spéciale anti-vol (SRAS). Les manifestations se sont rapidement développées, de leur épicentre à Lagos, à un plaidoyer national pour mettre fin à la corruption gouvernementale et aux violations généralisées des droits humains.



Les réponses violentes de la police n'ont fait qu'aggraver la situation: au moins 69 personnes sont mortes à travers le pays depuis le début des manifestations en octobre.



Les appels à #EndSARS sur Twitter et d'autres flux de médias sociaux encouragent de plus en plus de citoyens à exiger une action gouvernementale. Comme l'a dit Ayo Sogunro, un éminent auteur nigérian et avocat spécialisé dans les droits humains, « les gens veulent une sorte de réforme systémique qui ne s'attaquerait pas seulement à la brutalité policière dans le présent, mais garantirait également que cela ne se reproduise plus. »



La brutalité policière n'est pas nouvelle et le SARS a été impliqué dans d'innombrables autres exemples de violations des droits de l'homme - mais dans le passé, personne n'a été tenu responsable de tels incidents. Aujourd'hui, grâce à la technologie et aux réseaux sociaux, le problème ne peut plus être ignoré. Le président Muhammadu Buhari a répondu par des promesses de dissoudre les forces spéciales, et le monde surveillera pour voir s'il donne suite.



Malheureusement, la violence dans les rues du Nigéria ne représente qu’un exemple des violations des droits de l’homme qui ont lieu à travers l’Afrique, des déplacements massifs aux enlèvements en passant par les attaques terroristes. Dans le même temps, l'incapacité des gouvernements à lutter contre ces atrocités - ainsi que la corruption systémique dans de nombreux pays aux niveaux local et national - ont un impact sur des millions d'Africains.



Ces pratiques doivent s’arrêter immédiatement, d’abord et avant tout parce qu’elles sont terriblement erronées.



De plus, en plus de l’impact dévastateur de la violence et de la corruption sur des vies, sur les familles et sur les communautés, elles compromettent également nos possibilités d’exploiter pleinement nos ressources naturelles. Dans une société de libre marché, les sociétés énergétiques internationales choisiront d’opérer ailleurs si la corruption et les violations des droits de l’homme rendent un pays trop cher et trop risqué. Cela se traduira par des occasions manquées que les pays africains ne peuvent se permettre de perdre. Opportunités d'exploiter stratégiquement nos ressources pétrolières pour faire croître nos économies et apporter une meilleure qualité de vie plus sûre pour les Africains. Opportunités de minimiser la précarité énergétique. Et des opportunités pour jeter les bases d'une transition énergétique réussie.



Pour bâtir un avenir meilleur pour les Africains, nous ne pouvons être indifférents à la lutte contre la corruption, la violence et le traitement inacceptable des hommes, des femmes et des enfants. En plus de se tromper sur tous les fronts, les ravages que ces activités provoquent aujourd'hui privent également les Africains d'un avenir meilleur.



De la corruption et des droits humains



En tant qu'étudiant à l'Université du Maryland, j'étais fier de mon association avec Amnesty International sur le campus et je suis devenu un libéral. En tant que président de l’association étudiante de ma faculté de droit, j’ai décidé de me rendre au Darfour, au Soudan, pour travailler avec l’ONU sur les questions relatives aux droits de l’homme et à l’état de droit. Les droits de l'homme sont importants et nous devons défendre notre liberté et promouvoir la justice.



Nous devons tous avoir un engagement en faveur d'une bonne gouvernance et de mettre fin à la corruption sur notre continent. Nous devons également éviter d'utiliser cette question pour attaquer l'intégrité des Africains qui travaillent dur et de leurs fonctionnaires. La simple accusation d'un Africain de corruption peut être une fin de carrière dans le secteur de l'énergie et à ma plus grande consternation, les entreprises occidentales le savent et elles n'hésitent pas à qualifier les Africains de corrompus.



La semaine dernière, Centurion Law Group a accepté de porter plainte contre le commissaire de police espagnol corrompu actuellement en prison, Jose Manuel Villarejo qui, selon le gouvernement espagnol et ses procureurs, a sollicité et reçu 5 000 000 d’euros pour espionner, fabriquer et distribuer une campagne de dénigrement contre Gabriel Mbaga Obiang Lima, ses enfants adolescents et de nombreuses entreprises africaines.



Le corrompu Jose Villarejo a embauché Delfin Mocache Massoko, le fondateur du blog de Guinée équatoriale Diaro Rombe, tous deux ayant une histoire d'antisémitisme, pour cette campagne de dénigrement. Ces deux jumeaux de tromperie à la recherche de crédibilité, ont ensuite embauché l'OCCPR avec une intention claire de publier les fruits d'un arbre vénéneux dans des médias grand public comme Le Monde en France et El Pais en Espagne. Nous pouvons faire mieux que cela. Trop de vies noires sont en danger pour ce genre de jeux et il sera intéressant de savoir combien chacune de ces parties a reçu de cette entreprise.



Si vous parlez des droits de l'homme et de la corruption, alors vous faites de l'affiche de votre campagne un plagiat en série Delfin Mocache Massoko et un flic corrompu condamné, Jose Villarejo, qui fabrique des preuves, comment peut-on faire confiance aux fruits d'un arbre vénéneux. Ce flic corrompu, Jose Villarejo, a fait un travail incroyable pour convaincre tout le monde en Espagne alors que l'acte d'accusation du gouvernement prétend qu'il est un raciste menteur, parjure et génocidaire, et il a témoigné volontairement faux dans de nombreux cas contre des responsables noirs et juifs, des entreprises noires et juives, des immigrants noirs et des hauts fonctionnaires.



Je tiens à m'excuser auprès des Africains, des juifs et du peuple de Guinée équatoriale pour les actions menées en faveur de M. Delfin Mocache Massoko. Son ego, son antisémitisme et son amour de l'argent trahissent notre esprit africain d'Ubuntu. Faire équipe avec Jose Villarejo dans son expédition d'espionnage contre M. Gabriel Mbaga Obiang Lima est bizarre, malheureux et injustifié. Ce n'est pas l'activisme des droits humains que nous méritons et certainement pas les défenseurs de la corruption que nous voulons.



Nous ne pouvons pas continuer ce cycle perdant-perdant



Dans de nombreux cas, les violations des droits de l’homme et la lutte permanente de l’Afrique contre la corruption systémique vont de pair. Je suis d'accord avec le directeur général de l'Institute for Security Studies en Afrique du Sud, Anton du Plessis, qui a écrit que la corruption est la violation des droits de l'homme la plus négligée de notre temps.



« Elle alimente l'injustice, l'inégalité et la dépravation, et est un catalyseur majeur de la migration et du terrorisme », écrivait du Plessis en 2016. « En Afrique, les conséquences sociales et politiques de la corruption privent les nations de leurs ressources et de leur potentiel, et alimentent les inégalités, le ressentiment et radicalisation. »



En fait, la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique a signalé que le continent perd 50 milliards de dollars par an en raison de sorties de fonds illicites.



Comme l'a écrit du Plessis, « la corruption décourage les donateurs et détruit la confiance des investisseurs, étranglant le développement, le progrès et la prospérité. »



Et il est d'autant plus difficile pour les pays africains de créer un avenir meilleur pour leur population.



Rester compétitif dans une nouvelle réalité post-pandémique



Lorsque Standard Chartered a interrogé plus tôt cette année les directeurs financiers américains et européens et d'autres hauts responsables financiers sur les marchés de croissance potentiels, seuls 13% ont classé l'Afrique parmi leurs trois premiers choix, et un maigre 2% ont déclaré que l'Afrique était leur premier choix.



En tant que vice-président de Standard Chartered pour les Amériques, Jeremy Amias l'a noté dans un article, les vastes ressources naturelles en Afrique et les ressources naturelles abondantes ont tendance à être éclipsées par des préoccupations concernant l'instabilité - du moins aux yeux des entreprises et des investisseurs étrangers.



« L'Afrique a également la réputation d'être un endroit où il est difficile de faire des affaires - en effet, seuls deux marchés africains, Maurice et le Rwanda, figurent actuellement dans le Top 50 du classement 2020 de la facilité de faire des affaires de la Banque mondiale (même s'il vaut la peine de reconnaître que les nations d'Amérique latine ne font pas non plus partie de ce groupe du tout) », a écrit Amias.



C'est un moment particulièrement mauvais pour être perçu comme un environnement trop risqué. Si nous voulons que les compagnies pétrolières internationales continuent à opérer et à investir en Afrique - et nous le voulons - nous devons tenir compte de leurs défis et motivations uniques.



La COVID-19 a provoqué une chute spectaculaire de la demande d'énergie. En conséquence, de nombreux producteurs dans le monde en ressentent la douleur. Lorsque l'effondrement de la demande induit par la pandémie, associé à la guerre des prix saoudo-russe, nous a poussés sur le territoire du « pétrole négatif » au printemps dernier - les producteurs payant essentiellement les acheteurs - un certain nombre de multinationales pétrolières et gazières a commencé à lutter pour rester en affaires. Les dépenses en capital ont chuté. Les projets d'exploration ont été suspendus. Des mois plus tard, l'industrie est toujours en mode survie. Et lorsque les entreprises reprendront leurs opérations d’exploration et de production, elles chercheront des endroits où elles pourront réaliser des bénéfices. Ils rechercheront des pays qui ne présentent pas de risques déraisonnables et où leurs investissements ne les rendront pas complices de violations des droits de l’homme. C’est à nous de nous assurer que les entreprises trouvent ce qu’elles recherchent en Afrique. La relance du secteur pétrolier et gazier du continent nécessite la pleine coopération du gouvernement et des acteurs de l’industrie pour travailler ensemble à une réforme durable et efficace.



Un leadership fort et direct doit établir et appliquer une législation qui protège les droits de l'homme.



Nous avons récemment fait des progrès sur ce front lorsque l’Union africaine a créé la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, qui ajoute un bras d’application aux institutions des droits de l’homme du continent. Mais il reste encore beaucoup de travail à faire. Comme Halidou Ouédraogo, chef de l'Union interafricaine des droits de l'homme (UIDH), un réseau d'organisations non gouvernementales de défense des droits de l'homme dans 50 pays africains, a déclaré à African Renewal Magazine, les juges africains sont souvent réticents (ou incapables) de se prononcer contre leurs gouvernements. Les juges peuvent dépendre des partis au pouvoir pour leurs positions - et dans certains cas, être arrêtés ou agressés pour avoir contesté les actions de leur gouvernement. Si les juges font face à ces obstacles, imaginez à quel point il est difficile pour les citoyens, voire les communautés, de s'exprimer ou de demander justice.



Nous devons continuer à travailler pour protéger - et autonomiser - les Africains. Et nous pouvons trouver des exemples à suivre. La Namibie, par exemple, a un bureau du médiateur autorisé à enquêter sur les plaintes relatives aux droits de l'homme. Ce n’est pas parfait et beaucoup trop de Namibiens ignorent leurs droits ou manquent de moyens financiers pour obtenir justice devant les tribunaux. Mais il est encourageant de voir le Centre d'assistance juridique non gouvernemental de Namibie s'efforcer de résoudre ce problème par le biais de programmes de sensibilisation et d'efforts volontaires pour élargir l'accès du public aux tribunaux.



Nous surveillons



Dans le même temps, les gouvernements africains doivent s'efforcer d'être transparents et œuvrer pour mettre fin à la corruption sous toutes ses formes, de l'exploitation des travailleurs à la corruption en passant par la fraude. Plus le gouvernement d’un pays est transparent, plus le pays est attrayant pour les compagnies pétrolières internationales. Les investisseurs sont attirés par la sécurité et la stabilité qui accompagnent une telle transparence. Les pays gouvernés de manière transparente sont généralement moins sujets à la violence et à la corruption, car les dirigeants sont redevables aux personnes qui peuvent voir si leurs actions et leurs paroles s'alignent.



La réforme de la transparence doit également inclure le secteur extractif et la gestion de la monnaie pétrolière. Les gouvernements africains devraient suivre les directives de groupes tels que l'Initiative pour la transparence des industries extractives pour établir les meilleures pratiques. En fin de compte, les ressources naturelles d’un pays appartiennent à ses citoyens. Montrer franchement comment les revenus transitent par le gouvernement et comment ils profitent au public contribue grandement à favoriser la confiance et l'acceptation des opérateurs. Plutôt que d'être méfiant et dédaigneux, un citoyen informé est plus apte à soutenir son leadership. Au lieu de se sentir défensive et protectrice, une communauté est plus susceptible d'accueillir les opérations de forage lorsqu'elle pense qu'elle bénéficiera également en fin de compte du succès des extractions.



En fin de compte, nous devons réaliser ce que les manifestants #EndSARS au Nigéria demandent - mais à une échelle beaucoup plus grande. Les dirigeants africains doivent mettre en œuvre des réformes qui non seulement s'attaquent aux violations des droits de l'homme et à la corruption, mais veillent également à ce qu'elles ne soient pas possibles à l'avenir.



Ce n'est qu'alors que nous pourrons protéger notre peuple et nos communautés. Et ce n'est qu'alors que nous serons en mesure de profiter pleinement des avantages d'une industrie pétrolière et gazière gérée de manière stratégique.





