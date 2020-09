Tribune de l'ONU : "C’est la dernière fois que je m’y exprime en qualité de Président du Niger"

Le président du Niger Issoufou Mahamadou s'est exprimé vendredi à la 75ème session ordinaire de l'assemblée générale des Nations Unies. Il a annoncé que c'est la dernière fois qu'il s'exprime en qualité de chef de l'État.



"L’Assemblée Générale est certainement le meilleur endroit pour communiquer directement avec la communauté internationale. C’est pourquoi je saisis la présente occasion pour annoncer solennellement que c’est la dernière fois que je m’y exprime en qualité de Président de la République du Niger", a déclaré Issoufou Mahamadou.



"La prochaine élection présidentielle qui se tiendra en décembre prochain dans mon pays sera l’occasion pour les nigériennes et les nigériens de choisir leur nouveau dirigeant", a ajouté l'actuel dirigeant.



"Quand on sait que c’est pour la toute première fois de son histoire que le Niger connaitra un transfert de pouvoir de façon démocratique, cette échéance me remplit de fierté", a-t-il ajouté.



Élu le 7 avril 2011, Mahamadou Issoufou quittera le pouvoir après deux mandats. Sa dernière réélection date du 20 mars 2016.



L'élection présidentielle est prévue le 27 décembre 2020.