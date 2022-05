Trois humoristes tchadiens participent au parlement du rire

Le parlement du rire est une émission télévisée, présentée et créée par le célèbre humoriste Mamane. Le lieu de tournage se trouvant dans la ville d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, celle-ci met aux prises des humoristes de différentes nationalités afin de propager le "rire" et partager la communion entre artistes africains.



Pour sa treizième édition, trois humoristes de nationalité tchadienne ont été sollicités pour participer à l'émission dont :

-Herbet le Sage ;

-Makofiz le chinois noir ;

- et Cach-cach.



L'émission s'est déroulée du 19 au 27 mai et comme à son accoutumé, elle est diffusée tous les vendredis à 20 heure 30 sur Canal+.