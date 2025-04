Tunisie : Des demandeurs d'Asile essaient de quitter le Pays

Malgré l'opportunité de retourner chez eux, de nombreux migrants expriment leur frustration face aux longues durées d'attente pour les vols de retour. Les délais prolongés aggravent leur sentiment d'incertitude, alors qu'ils espèrent une issue rapide à leur situation précaire en Tunisie.

Contexte de la Migration La Tunisie est devenue un point de transit pour de nombreux migrants cherchant à rejoindre l'Europe, fuyant des conditions difficiles dans leurs pays d'origine. Les politiques migratoires récentes et les tensions croissantes entre migrants et autorités locales ont conduit de nombreux individus à chercher à quitter le pays dans l'espoir d'un avenir meilleur.

L'Intervention de l'OIM L'OIM joue un rôle crucial en offrant des options de retour pacifique et en aidant les migrants à se reconnecter avec leurs racines. Toutefois, le besoin urgent de solutions efficaces et rapides pour gérer la situation des migrants demeure une préoccupation majeure, tant pour les individus concernés que pour les organisations volontaires qui œuvrent à leurs côtés.