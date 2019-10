Tunisie : un séminaire d’achèvement du projet pilote d’utilisation des drones dans le secteur agricole

Abidjan (Côte d’Ivoire) - La Banque africaine de développement organise, le 30 octobre à Tunis, un séminaire d’achèvement du projet pilote d’utilisation de drones pour améliorer la productivité agricole dans la région de Sidi Bouzid, dans le centre de la Tunisie.



Cet évènement, organisé en présence de plus de 70 participants issus des secteurs public et privé, a pour objectif de présenter les enseignements tirés de l’introduction des drones dans la préparation, la supervision et l’évaluation des projets agricoles, et de mettre ainsi en exergue les bonnes pratiques à dupliquer dans d’autres pays africains.



Dans un premier temps, la Banque exposera ses cinq grandes priorités stratégiques, « High 5 », ainsi que sa logique d’intervention pour moderniser l’agriculture africaine. Seront ensuite exposées les différentes dimensions de transfert de technologies et de savoir-faire structurants dans le domaine des drones, avant d’entrevoir les possibilités d’élargissement à d’autres secteurs d’activité tels que les transports et le développement urbain.



Une session du séminaire sera également consacrée aux opportunités d’affaires offertes aux start-up et jeunes entrepreneurs africains qui, en retour, feront part de leurs expériences. Enfin, une exposition mettra en évidence les solutions technologiques utilisées ainsi que les données collectées dans la région de Sidi Bouzid et leur interprétation.



Ce projet a notamment permis de fournir des informations clés susceptibles d’optimiser l’utilisation des systèmes d’irrigation et des engrais, de détecter de manière précoce les maladies qui affectent la production agricole, et d’améliorer la prise de décision durant les différentes phases opérationnelles. Quelque 40 pilotes de drones tunisiens ont ainsi été formés, dont quatre ont suivi une formation de formateurs. L’équipe d’experts tunisiens ayant contribué au déploiement de l’opération a également bénéficié d’une formation et de transferts de technologies dans la collecte de données par les drones, et leur analyse par le biais d’applications informatiques dédiées.



La mise en œuvre de cette expérimentation a été confiée à Busan Techno Park, une agence gouvernementale sud-coréenne, basée dans la ville portuaire de Busan, dont l’expérience est avérée en matière d’utilisation des drones, notamment dans le domaine de la gestion de projets urbains – eau potable, cadastre et réseau routier. La Corée du Sud est un des leaders mondiaux dans le développement des drones pour la collecte et le traitement de données en temps réel.



La Banque africaine de développement a initié ce programme, en concertation avec le ministère tunisien de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche. Une opération qui, grâce au fonds de coopération économique Corée-Afrique (KOAFEC), a permis à la Banque de mobiliser les ressources et les technologies nécessaires à la réussite de cette coopération tripartite.



Le partenariat entre la Banque africaine de développement et la Tunisie couvre, depuis près d’un demi-siècle, les secteurs de l’énergie, l’eau, les transports, l’agriculture, le développement social et les technologies de l’information et de la communication.