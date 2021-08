Turquie : Afyonkarahisar accueille le championnat du monde de boxe arabe en octobre

Une réunion s'est tenue au siège du gouvernorat d'Afyonkarahisar, en présence du gouverneur Gökmen Çiçek, le maire Mehmet Zeybek, Aydın Aydoğan, président du conseil d'administration de la société organisatrice du championnat « Yafes Pétrole pour le Tourisme et l’Investissement S. A. », un représentant du ministère turc de la Jeunesse et des Sports, du Dr Hedi Sdiri, ministre plénipotentiaire de la Jeunesse et des Sports au Conseil de la Ligue des États arabes, et président de la Fédération internationale de boxe arabe, et d’un nombre de professionnels des médias turcs.



Tous les participants se sont convenus à ce que cet événement mondial portera le nom de : « Championnat du monde d’Afyonkarahisar de boxe arabe et de kick boxing ». Il se déroulera du 29 au 31 octobre 2021, à la salle des sports couverte d'Afyonkarahisar, et va accueillir 52 athlètes et champions du monde. Actuellement, la partie organisatrice œuvre à inviter le champion Mike Tyson et Laila Muhammad Ali, en tant qu'invités d'honneur.



Par ailleurs, une conférence de presse aura lieu le 1er septembre, dans l’un des meilleurs hôtels de la ville, à savoir, l’hôtel « Korel Thermal Resort Clinic & SPA », à onze heures. Ce sera en présence de tous les médias turcs et d'un certain nombre de professionnels des médias des pays arabes. Seront également présents à cette conférence de presse, des ministres arabes, le gouverneur et le maire de la ville d’Afyonkarahisar, la société organisatrice, ainsi que le ministre plénipotentiaire et le président de la Fédération internationale de boxe arabe.



A cette occasion, il s’agira de fournir davantage de détails sur ce grand événement, étant donné que plus de 60 chaînes couvriront ce championnat du monde. De telles manifestations majeures donneront à coup sûr, une image honorable de la ville, tout en favorisant sa position distinguée, son patrimoine et son histoire, ainsi que sa richesse en ressources naturelles, notamment les sources thermales thérapeutiques, que les touristes du monde entier visitent, pour se faire soigner.