Turquie : championnat du monde de boxe arabe en novembre prochain à Afyonkarahisar

Après le dernier périple africain du président turc Recep Tayyip Erdoğan, et à la suite de la visite effectuée à Ankara par le président du Conseil Militaire de Transition du Tchad, le président Mahamat Idriss Deby Itno, l’a va assister du 17 au 22 novembre 2021 à Afyonkarahisar, à un autre moment de renforcement de la coopération turco-africaine.



Faire d'une pierre deux coups, telle est la vision des autorités turques qui saisissent la reprise des travaux de l'organisation du championnat du monde de boxe arabe, pour donner d’autres bonnes nouvelles de la fructueuse coopération entre la Turquie et les pays africains, tant pour le développement de la boxe arabe que pour le rapprochement des peuples sur les plans social, culturel et économique.



C’est d'ailleurs ce qui va justifier le déplacement à Afyonkarahisar d'importantes délégations africaines, composées de ministres, de personnalités influentes du monde des sports, des affaires et des médias dans toutes leurs diversités. Cette participation donnera un cachet particulier au championnat mondial de boxe arabe, en plus de promouvoir le partenariat entre les opérateurs économiques africains et les hommes d'affaires de Turquie et du monde arabe.

Sur place, le rythme des préparatifs dans tous les aspects techniques, tactiques et administratifs pour organiser ce tournoi, supervisé par la Fédération Internationale de Boxe Arabe (FIBA), en coordination avec les autorités de la ville, a augmenté. Connue pour accueillir et encourager divers événements sportifs, culturels et patrimoniaux, la ville d'Afyonkarahisar se met à la disposition de l’événement sportif.



Le président de la FIBA, le Dr Hedi Sedri a tenu à remercier Aydin Aydogan, président du Conseil d'administration de « Yafes Petrol pour le Tourisme et l’Investissement S.A », organisatrice du championnat, avant de déclarer que le tournoi aura une large participation de champions des deux sexes venant de divers continents. Aux moyens humains et matériels, s'ajoute la facilitation du transport interne de tous les participants depuis l’aéroport vers les lieux d’hébergement et les différents lieux de spectacle. En terme de résidence, la ville d'Afyonkarahisar a attribué l'un des plus grands hôtels de la ville d'Afyon comme résidence pour toutes les délégations médiatiques et non médiatiques.



A cette occasion, la Fédération Africaine des Iles de Boxe Arabe (FAIBA) qui comprend 42 pays africains, tiendra son assemblée générale en marge du tournoi, sous la présidence de son président, le Gabonais Éric Ella Bekale, entouré d'au moins six vice-présidents, dont Mouhamadou Lamine Yaro. Il sera aussi question de faire des propositions pour le développement de la boxe dans la Corne de l'Afrique et de faire le programme des compétitions à venir.