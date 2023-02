Turquie : le bilan des tremblements de terre s'élève à 3.381 morts

"Pour le moment, nous avons 3.381 morts, 20.426 personnes blessées, 5.775 bâtiments détruits et, selon les informations, 11.000 autres constructions endommagées", a déclaré M. Tatar. Il a précisé que depuis le premier tremblement de terre qui avait frappé la Turquie, 285 répliques avaient été enregistrées, dont la plupart étaient de magnitude de 3 à 6.



Un tremblement de terre de magnitude 7,7 a frappé la province de Kahramanmaras, dans le sud-est de la Turquie, dans la nuit de dimanche à lundi. Des secousses telluriques ont été ressenties dans dix provinces du pays, ainsi que dans les États voisins, dont la Syrie, où des destructions importantes ont également été signalées.



Les autorités turques ont déclaré dans la nuit de lundi à mardi que plus de 7.300 personnes avaient été sauvées des décombres dans les 20 premières heures suivant le premier tremblement de terre. Les opérations de recherche et de sauvetage ont été compliquées par le froid et les précipitations sous forme de pluie et de neige.