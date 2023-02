Turquie : le séisme a fait 19.388 victimes, plus de 77.000 blessés (Erdogan)

Lors d'un discours diffusé par les chaînes de télévision locales, le président Erdogan a déclaré que "le nombre de morts s'élève à 19.388. 77.711 personnes ont été blessées".



Le gouvernement turc, les organisations humanitaires et les bénévoles se sont mobilisés pour apporter une aide d'urgence aux personnes touchées. La Turquie a également reçu des offres d'aide de la part de nombreux pays et organisations internationales. Les opérations de secours continuent sans relâche pour venir en aide aux personnes déplacées et aux familles endeuillées.