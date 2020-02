UAE Exchange rebaptisée sous le nom Unimoni en Tanzanie

UAE Exchange, l'une des marques pionnières en services financiers, et une société propre à Finablr, a annoncé le changement de nom de ses opérations sous le nom "Unimoni". La nouvelle marque guidera l'agenda du groupe visant à faciliter la circulation transparente de l’argent grâce à un large éventail de services financiers innovants permettant aux clients de réaliser leurs objectifs financiers.



Le changement de marque en Tanzanie, conforme à la stratégie de croissance d'Unimoni en Afrique annoncée en juillet 2018, reflète les aspirations de la société à renforcer sa présence et à fournir un éventail plus large de services financiers innovants à ses clients. Des marchés comme le Kenya, le Botswana, le Rwanda, les Seychelles, l'Ouganda et la Zambie ont déjà été rebaptisés sous le nom Unimoni.



Pradeep Kumar, PDG d'Unimoni et d'UAE Exchange, a déclaré : "Grâce à la forte pénétration des téléphones intelligents et de l'Internet mobile, ainsi que son potentiel en tant que sites vierges, l'Afrique occupe une position clé au niveau des plans de croissance d'Unimoni. Le lancement d'Unimoni en Tanzanie renforcera davantage nos efforts déployés pour créer des expériences de services financiers fluides et connectées pour nos clients sur le continent. Notre stratégie mondiale s'articule autour de la promotion du développement durable et de la croissance inclusive sur tous les marchés où nous opérons en développant des services et des produits conçus pour répondre aux besoins de nos clients. Alors que nous continuons d'étendre la présence de notre réseau en Tanzanie, nous travaillerons également pour renforcer nos capacités numériques".



Allen Semboze, Directeur Régional pour l’Afrique, Unimoni a souligné : "En ce qui concerne notre stratégie de croissance en Afrique, la Tanzanie s'avère un marché important pour nous. Tout comme les autres marchés africains, nous travaillons sur le développement de produits innovants basés sur la technologie et nous collaborons avec des partenaires de l'écosystème pour offrir une valeur ajoutée à nos clients".



Unimoni offre actuellement des services de transfert d'argent, de change, de paiement de factures et d'autres services à valeur ajoutée en Tanzanie.



Pour sa part, Riyaz Naghoor, Responsable pays, Unimoni Tanzanie, a souligné : "Nous sommes ravis de dévoiler la marque Unimoni en Tanzanie. Au fil des ans, grâce à nos services efficaces centrés sur le client, nous avons bâti une solide réputation et une forte présence en Tanzanie. Avec la nouvelle marque, nous visons à renforcer nos capacités et à nous élargir en termes de la présence de notre réseau et nos services dans le pays. Nous avons l'intention immédiate d'inaugurer cinq nouvelles succursales dans le pays, trois à Dar es salaam et deux à Arusha, et nous avons obtenu les autorisations nécessaires de la Banque centrale".



Unimoni fait partie de Finablr, une plateforme mondiale de solutions de paiement et de change. Grâce à un savoir-faire dolide en matière de réglementation, une expertise technologique et des partenariats de pointe dans le secteur, les sociétés Finablr fournissent une large gamme de solutions financières adaptées et fiables aux consommateurs et aux entreprises. Avec une portée mondiale englobant plus de 170 pays, les sociétés Finablr ont traité plus de 150 millions de transactions en 2018, gérant près de 115 milliards de dollars pour les clients.