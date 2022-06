UNICEF : "70% d'enfants de 10 ans incapables de comprendre un texte simple à l’écrit"

Le rapport révèle que suite au choc sans précédent qui a frappé l'éducation, la pauvreté des apprentissages a augmenté d’un tiers dans les pays à revenu faible et intermédiaire : 70% des enfants de 10 ans seraient incapables de comprendre un texte simple à l’écrit, Ce taux s’élevait déjà à 57% avant la pandémie, et celle-ci n'a fait qu’aggraver la crise des apprentissages.



Le rapport indique que cette génération d'élèves risque désormais de perdre 21.000 milliards de dollars de revenus tout au long de la vie en valeur actuelle, soit l’équivalent de 17% du PIB mondial, contre les 17.000 milliards de dollars de pertes estimées en 2022. C'est dans la région d'Amérique latine et aux Caraïbes que les apprentissages ont le plus pâti de la fermeture prolongée des écoles, de l’inefficacité des mesures prises pour y remédier et des baisses de revenus chez les ménages.



80 % des enfants en fin de cycle primaire seraient désormais incapables de lire et comprendre un texte simple, contre environ 50% avant la pandémie. La deuxième plus forte augmentation concerne l’Asie du Sud, où les simulations évaluent à 78% la proportion d’enfants qui ne possèdent pas une maîtrise minimale de la lecture, contre 60% avant la COVID-19. Les premières données disponibles sur les niveaux d’apprentissage réels des enfants après la réouverture des systèmes scolaires à travers le monde viennent corroborer les prévisions faisant état de pertes d’apprentissage considérables.