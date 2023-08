USA : Donald Trump accusé de tentative de manipulation de la présidentielle de 2020 dans l'Etat de Géorgie

Aux Etats-Unis, la justice de Géorgie a inculpé lundi 14 août à Atlanta l'ex-président américain Donald Trump et 18 autres personnes pour leurs tentatives présumées illicites d'obtenir l'inversion du résultat de l'élection de 2020 dans cet État. Il s'agit de la quatrième inculpation pénale en moins de six mois pour l’homme d’affaire Donald Trump.



La procureure de la localité, Fani Willis, a recouru à une loi en vigueur en Géorgie sur la délinquance en bande organisée, utilisée notamment contre les gangs et prévoyant des peines de cinq à vingt ans de prison. Malgré sa défaite en Géorgie en 2020, « Trump et les autres prévenus ont refusé de reconnaître qu'il avait perdu et ont en connaissance de cause et délibérément participé à un complot pour changer illégalement le résultat de l'élection en sa faveur », selon la partie civile.



L’ancien président Donald Trump et ses 18 coaccusés ont jusqu'au 25 août pour « pour se livrer volontairement » à la justice de Géorgie, a indiqué la procureure Fani Willis. La procureure a indiqué vouloir juger les prévenus, parmi lesquels l’ancien chef de cabinet de Donald Trump, Mark Meadows, et son avocat personnel Rudy Giuliani, lors d’un même procès « dans les six mois », mais rappelé que la date en serait fixée par le juge.



Pour rappel, l’enquête a été déclenchée par un appel téléphonique en janvier 2021 de Donald Trump (dont l’enregistrement a été rendu public) dans lequel il demandait à un haut responsable local de « trouver » les quelque 12 000 bulletins de vote à son nom qui lui manquaient pour remporter cet État.