USA/Insolite - Donald Trump partage un portrait IA de lui en tenue Papale : Mélange de Technologie et de Politique

L'image en couleur montre Donald Trump assis, arborant une expression sérieuse. Il est vêtu de la soutane blanche caractéristique du pape et coiffé de la mitre. Une croix en or orne son cou, sa main gauche repose sur sa cuisse et son index droit est levé vers le ciel. Selon les médias américains, cette image semble avoir été créée à l'aide de l'intelligence artificielle et a été largement partagée sur diverses plateformes de médias sociaux, sans commentaire supplémentaire de la part de Trump.





Commentaires de Donald Trump





Depuis son retour à la Maison Blanche le 20 janvier 2025, Donald Trump a maintenu une présence médiatique soutenue, abordant un large éventail de sujets. Lors d'une récente interaction avec des journalistes, il a fait une remarque sur l'élection du prochain chef des 1,4 milliard de catholiques, une minorité religieuse significative aux États-Unis. Il a déclaré : "J'aimerais être pape. Ce serait mon choix numéro un." Cette déclaration a suscité des réactions diverses, illustrant la capacité de Trump à captiver l'attention du public par ses commentaires et ses annonces, même les plus inattendus. La publication de ce portrait IA renforce cette tendance, mêlant l'utilisation de la technologie à sa communication politique.