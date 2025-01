USA - Macabre découverte à bord d'un JetBlue : deux corps dans le train d'atterrissage

Les corps ont été trouvés par un technicien de porte peu après l'atterrissage de l'avion, qui a eu lieu vers 23 heures. L’avion a été inspecté comme partie de la procédure de routine après son arrivée, ce qui a conduit à cette macabre découverte.





Réactions



Les autorités aéroportuaires et les responsables de JetBlue enquêtent sur les circonstances entourant cette découverte. Les enquêtes initiales pourraient explorer comment ces personnes ont pu accéder au compartiment du train d'atterrissage.



Implications



Cet incident soulève des questions de sécurité concernant l'accès aux avions et les mesures en place pour protéger les aéronefs et leurs passagers. Les autorités vont certainement renforcer les contrôles de sécurité pour éviter de futurs incidents similaires.





La situation est en cours d'investigation, et davantage d'informations devraient être disponibles au fur et à mesure que les enquêteurs approfondissent leur recherche. Les familles des victimes seront également contactées pour leur apporter le soutien nécessaire.