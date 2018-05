USA : Message présidentiel à l’occasion du ramadan

Alors que la lune se lève ce soir, j’adresse mes félicitations et mes meilleurs vœux à tous les musulmans qui observent le jeûne rituel de ramadan aux États-Unis et dans le monde entier.



Lors du mois sacré de ramadan, les musulmans commémorent la révélation du Coran au prophète Mohammed à travers la fraternité et la prière. Nombre d’entre eux marquent cette période sacrée en jeûnant, en faisant des actes de charité, en priant et en lisant le Coran.



Le mois de ramadan est un temps pour l’introspection destiné à approfondir son développement spirituel et à réaffirmer un sentiment de reconnaissance à l’égard de toutes les bénédictions que Dieu prodigue. Dans cet esprit propice aux actions de grâce et à la réflexion, ceux qui observent le jeûne rituel de ramadan peuvent renforcer nos communautés, aider les personnes dans le besoin et montrer l’exemple d’une vie de piété.



Le ramadan nous rappelle la richesse que les musulmans apportent au tissu religieux qui caractérise la vie américaine. Aux États-Unis, nous avons la chance de vivre selon une constitution qui favorise la liberté de croyance et respecte la pratique des religions. Notre constitution garantit que les musulmans puissent observer le jeûne de ramadan conformément aux impératifs de leur conscience et sans obstacles de la part du gouvernement. Par là même, la Constitution donne aussi à tous les Américains diverses occasions de mieux comprendre l’âme humaine.



Au moment où tant de gens sont unis dans la célébration du début du ramadan, Melania et moi nous joignons à eux, dans l’espoir que ce mois soit riche en bénédictions. Ramadan Mubarak.