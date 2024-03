INTERNATIONAL USA Wealth Report 2024 : l'Amérique reste le premier pôle de richesse au monde

Alwihda Info | Par PRNEWSWIRE - 19 Mars 2024



Malgré de sérieuses préoccupations quant à l'état de l'union avec match retour Biden-Trump à l'élection présidentielle en cours, les États-Unis restent le leader mondial incontesté de la création et de l'accumulation de richesses privées.

L'Amérique représente 32 % de la richesse mondiale liquide investissable — un montant colossal de 67 000 milliards de dollars, selon le USA Wealth Report 2024 publié par la société mondiale de conseil en gestion de patrimoine Henley & Partners. Les États-Unis abritent actuellement 37 % des millionnaires du monde : quelque 5,5 millions de particuliers fortunés (HNWI) qui détiennent plus d'un million de dollars d'actifs liquides investissables.



Ce nombre a augmenté d'une manière impressionnante, de 62 % au cours de la dernière décennie, bien au-delà du taux de croissance mondial de 38 %. Bien que le PIB des États-Unis soit similaire à celui de la superpuissance rivale, la Chine, l'Amérique se classe loin devant en ce qui concerne la richesse liquide (qui, aux fins du présent rapport, ne comprend que les avoirs des sociétés cotées en bourse, les liquidités et les biens immobiliers résidentiels sans dette).



De même, la richesse par habitant et le nombre d'ultra-riches sont également nettement plus élevés aux États-Unis. Les États-Unis comptent 9 850 centimillionnaires contre 2 352 en Chine et 788 milliardaires contre 305 en Chine. Alors qu'un peu plus de 862 000 millionnaires vivent en Chine, sa richesse par habitant n'est que de 18 800 USD contre 201 500 USD en Amérique, qui se classe au 6e rang mondial après Monaco, le Luxembourg, la Suisse, l'Australie et Singapour.



Pourtant, malgré la richesse des États-Unis, Mehdi Kadiri, responsable de l'Amérique du Nord chez Henley & Partners, affirme qu'un nombre record d'Américains fortunés obtiennent actuellement des citoyennetés supplémentaires ou des droits de résidence alternatifs à l'étranger. « Les ressortissants américains constituent actuellement le groupe de candidats le plus important et ils ont également été plus nombreux que toutes les autres nationalités l'année dernière.



Alors que les divisions politiques et les tensions sociétales n'ont jamais été aussi fortes, les investisseurs, les entrepreneurs et les familles américaines fortunées sont de plus en plus nombreux à se protéger et à chercher à obtenir une citoyenneté de secours ou une résidence à l'étranger, ce qui témoigne d'une baisse de confiance dans les perspectives nationales. » Dans son commentaire sur l'USA Wealth Report 2024, Misha Glenny, journaliste et auteur primé, affirme que, bien qu'un peu moins de 2 % de la population mondiale ait le droit de décider qui sera le prochain président des États-Unis, leur choix aura des conséquences considérables pour les 8 milliards d'habitants restants de la planète.



New York reste la ville la plus riche des États-Unis (et du monde) avec 349 500 millionnaires résidants dans la Grosse Pomme (dont 744 centimillionnaires et 60 milliardaires), suivie par la région de la baie de San Francisco (305 700), Los Angeles (212 100), Chicago (120 500), et Houston (90 900). Dallas (68 600), Seattle (54 200), Boston (42 900), Miami (35 300) et Austin (32 700) figurent toutes dans le Top 10 de cette année, tandis que Washington D.C. occupe la 11e place avec 28 300 résidents millionnaires. En ce qui concerne l'immobilier le plus cher d'Amérique, New York est à nouveau en tête avec le prix moyen au m2 d'un appartement « prime » (entre 200 et 400 m2) dans la ville qui s'élève à 28 400 USD.



Viennent ensuite Los Angeles, où les appartements les plus chics se vendent en moyenne 17 800 USD au m2, suivie de près par Palm Beach (17 500 USD), Miami Beach (17 200 USD) et la région de la baie de San Francisco, où l'on peut dépenser jusqu'à 15 500 USD au m2 pour des unités résidentielles haut de gamme dans les quartiers les plus aisés.



En ce qui concerne les sorties de capitaux privés, Henley & Partners a reçu un nombre record de demandes de renseignements de citoyens américains en 2023 (avec une augmentation de 500 % au cours des cinq dernières années), ce qui en fait la nationalité la mieux classée au monde en matière de demande de résidence et de programmes de citoyenneté par l'investissement. Pour répondre à la demande, le cabinet a ouvert des bureaux à Chicago, à Dallas, à Los Angeles, à Miami, à New York et à San Francisco.





