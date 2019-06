Un accord de distribution de haut débit par satellite au Sud-Soudan, au Tchad et en Angola

Avanti Communications a annoncé la signature d'un accord avec Mgi Global Services, fournisseur international de services de voix et de données, faisant de Mgi l’un des principaux distributeurs exclusifs d’Avanti pour les services et la capacité satellitaires Hylas 4.



L'accord de cinq ans permet à Mgi de fournir une large bande par satellite au Sud-Soudan, au Tchad et en Angola.



Grâce au satellite Hylas 4 en bande Ka d’Avanti, Mgi fournira une connexion haut débit à haute vitesse pour connecter les gouvernements, les entreprises, les écoles, les cliniques et les communautés des trois pays, en particulier dans les zones rurales et autres où les réseaux terrestres sont limités ou peu fiables.