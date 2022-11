Un accord pour la construction d’un chemin de fer du Port-Soudan à Adré

L'entreprise a accepté d'établir une ligne ferroviaire standard moderne et rapide, reliant le port principal du pays au dernier point de la région occidentale, selon Dr. Gibril Ibrahim, ministre des Finances.



Il a précisé que cette ligne dessert les pays voisins, notamment le Tchad, la Centrafrique, le Sud-Soudan et l'Ethiopie.



L'étude du projet initial, d'un coût de 1 milliard de dollars, montre que le projet mobile toutes les énergies économiques du Soudan à partir des aciéries et des cimenteries en plus des services, et crée un certain nombre d'emplois en plus du travail commercial et industriel dans différents secteurs. Aussi, le projet stimule l'économie en reliant le Soudan avec les pays voisins et les ports soudanais au continent africain.



Le Soudan bénéficie grandement de ce projet, en particulier pour les générations futures, se félicite le ministère des Finances.



Pour sa part, Hisham Ali Abuzid, le ministre des Transports, a expliqué que la signature de l'accord prévoit 2467 kilomètres de chemin de fer. Le projet dessert 134 stations qui diffèrent entre les villes, les villages et les stations cellulaires traversant les zones urbaines et rurales.



Le président du conseil d'administration de la Gulf Oil Company Limited promet une technologie respectueuse de l'environnement. Selon lui, le projet contribuera à atténuer les difficultés logistiques dans le transport des marchandises et des personnes de différentes zones, des zones de production aux zones de consommation.



À l'époque, l'ancien président tchadien Idriss Deby Itno avait laissé entendre que le Tchad construirait un chemin de fer à partir du premier pays qui se relierait à son territoire.