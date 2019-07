Un an après, le Togo est de retour à la présidence du Conseil de paix et de sécurité de l’UA

Lomé - Le Togo a repris au début de ce mois de juillet, la présidence tournante du Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine (CPS-UA), un an après avoir assumé les mêmes fonctions.



Pour ce nouveau mandat dont la durée est d’un mois, de nombreux sujets sont inscrits à l’agenda du Togo. La situation au Mali et plus généralement au Sahel, ainsi qu’en Gambie, la mise en œuvre des décisions du Sommet de Lomé sur la sécurité et la sûreté maritime d’Octobre 2016.



La présidence togolaise du CPS-UA aura également à sa charge le règlement des sujets relatifs aux flux d'armes illicites en Afrique, la protection des civils contre l’utilisation d’armes explosives en zone peuplée ou encore la préparation du mois de l’amnistie africaine dans le cadre de la Feuille de route principale de l'UA pour faire taire les armes à feu d'ici 2020.



Lors de son dernier passage à la tête du CPS, le Togo avait su gérer les crises en RDC au Sahel et en Guinée Bissau. La présidence du CPS permettra donc au Togo de contribuer de façon efficace aux discussions au sein du Conseil et de mettre en exécution les décisions de l’institution.



Rappelons que le Conseil de paix et de sécurité est l'organe de l’Union africaine chargé de faire exécuter les décisions de l’Union. Le Conseil est basé sur le modèle du Conseil de sécurité des Nations unies. Chargé des questions en lien avec la paix, la stabilité et la sécurité en Afrique.