Un grand jour pour le rugby africain : le Cameroun et le Burkina Faso deviennent membres à part entière du World Rugby

Rugby Afrique (http://www.RugbyAfrique.com) est heureuse d’annoncer qu’à la suite d’une réunion du Conseil de World Rugby le 18 novembre 2020, deux autres équipes du rugby africain ont rejoint World Rugby. La fédération de rugby du Burkina Faso est devenue membre à part entière et la fédération du Cameroun a été réadmise en tant que membre à part entière.

Le président de Rugby Afrique, Khaled Babbou, a commenté ce formidable évènement : « Félicitations à la fédération de rugby du Cameroun qui retrouve aujourd’hui sa place légitime en tant que membre à part entière de World Rugby. Je tiens à saluer le travail remarquable accompli par le président de la Fédération camerounaise de rugby, Marc Essono, au cours des deux dernières années pour remettre la fédération sur les rails. Il existe un grand potentiel athlétique dans le pays et une véritable passion pour le rugby. Nous sommes impatients de voir les rugbymen et rugbywomen camerounais en action.

La famille du rugby africain s’agrandit, et je suis également ravi d’accueillir un nouveau membre à part entière du World Rugby, le Burkina Faso, au sein de notre confédération. Tout le mérite en revient à la présidente de la fédération, Mme Rolande Boro, qui a travaillé sans relâche avec son équipe au cours des quatre dernières années pour obtenir cette reconnaissance bien méritée, a ajouté M. Babbou.

C’est également un exemple inspirant de leadership féminin dans le rugby et je saisis cette occasion pour encourager les fédérations à faire participer davantage de femmes à l’administration et à la gouvernance. Nous attendons beaucoup du Cameroun et du Burkina Faso et Rugby Afrique les soutiendra du mieux qu’il peut sur le terrain et en dehors. Il s’agit véritablement d’un grand jour pour le rugby africain !

En mai 2020, World Rugby compte 102 fédérationsmembres et 18 fédérationsmembres associés. Avec la venue du Burkina Faso et du Cameroun, le nombre de fédérationsmembres est passé à 104.

« Nous avons vraiment travaillé sans relâche pour nous affilier pleinement à World Rugby. Le processus a été long et nous avons continué à nous concentrer sur les résultats, je suis donc très fièe de ce que nous avons accompli aujourd’hui. Il ne suffit pas de souhaiter et d’espérer que quelque chose se produise, il faut se battre, persévérer et travailler pour y parvenir. C’est ce que nous avons fait et je suis reconnaissant envers tous ceux qui y ont contribué.

C’est un honneur d’être membre de la fédération internationale de rugby. Cela va de pair avec de grandes attentes et responsabilités et nous sommes impatients de nous lancer dans ce nouveau défi passionnant au Burkina Faso », a déclaré Mme Rolande Boro, présidente de la fédération burkinabé de rugby.

Le rugby est un sport en plein essor au Cameroun et la fédération est actuellement classée à la 77ème place par World Rugby.

La citation de Marc Essono, président de la fédération camerounaise de rugby, est très enthousiaste : « Je suis un président très heureux et un rugbyman très fier. Notre réintégration dans la grande famille de World rugby est la satisfaction d’un travail bien fait à partir de zéro. Grâce à cette réintégration, l’avenir du rugby camerounais semble bien plus prometteur.

Nous sommes prêts à relever un grand défi et je tiens à remercier sincèrement les autorités sportives camerounaises, le Comité national olympique ainsi que Rugby Afrique et World Rugby pour leur soutien. J’apprécie particulièrement la vision du président de Rugby Afrique, Khaled Babbou, ainsi que la confiance qu’il nous a accordée. Vive le rugby ! »

