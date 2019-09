Un important accord-cadre signé aujourd'hui entre la République de Djibouti et ITFC

Djibouti - La Société Internationale Islamique de Financement du Commerce (ITFC), membre du Groupe de la Banque Islamique de Développement (BID), a signé un important accord-cadre de financement du commerce avec la République de Djibouti. L’accord-cadre a été signé entre le Directeur Général de ITFC, Eng. Hani Salem Sonbol et le Ministre des Finances S.E.M Ilyas Moussa Dawaleh, lors de la visite officielle de la délégation de ITFC dans le pays. La visite fut également l’occasion d’une rencontre au sommet entre le Directeur Général et le Président de la République de Djibouti, M. Ismaïl Omar Guelleh.



Eng. Hani Salem Sonbol a déclaré "L'accord-cadre mobilise des ressources financières pouvant atteindre jusqu’à 600 millions de dollars sur trois ans pour le financement des secteurs stratégiques du gouvernement de Djibouti, notamment l'importation de produits énergétiques essentiels tels que les produits pétroliers mais aussi pour aider au développement du secteur privé à travers des partenariats stratégiques avec des institutions financières locales pour soutenir les PME".



"L'accord-cadre met également l'accent sur l'établissement de programmes de renforcement des capacités stratégiques qui s'appuieront sur les savoir-faires avérés des autres pays membres de l'OCI en matière de stockage et de raffinage des produits pétroliers permettant d'améliorer les flux commerciaux import et export du pays". ajoute-t-il.



Le programme de renforcement des capacités est envisagé pour soutenir l'ambition de Djibouti de devenir une plaque tournante du commerce de produits pétroliers raffinés en Afrique de l'Est en augmentant les capacités nationales de stockage du pétrole.



Le Président de la République de Djibouti, M. Ismaïl Omar Guelleh, a déclaré : "Il est nécessaire de faire connaître l'importance et les avantages de la finance islamique pour le secteur bancaire à Djibouti, notamment comme moyen de financement viable pour les secteurs importants du pays comme l'énergie, le tourisme et le secteur maritime. Investir dans notre main-d'œuvre par le renforcement des capacités et l'apport de savoir-faire permettra d'accroître le développement et d’établir une stabilité, tout en luttant contre la pauvreté et le chômage chez les jeunes. De plus, renforcer la coopération régionale est essentiel à mesure que les besoins d'investissement dans l'infrastructure du pays augmentent. En tirant parti de l'expertise et de l'expérience de ITFC en matière de transformation socio-économique dans la région, nous avons vocation de créer une plus grande prospérité et un avenir meilleur pour la population de Djibouti."



Depuis 2008, ITFC a fourni un financement total de 650 millions de dollars à la République de Djibouti pour soutenir le secteur de l’Énergie du pays. Au cours de cette période, ITFC est devenue un partenaire solide du Gouvernement Djiboutien pour soutenir les objectifs nationaux de développement du pays.