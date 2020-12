Un nouveau Champion de rugby à 7 sur l’Ile Maurice

Lors de la finale de Sevens qui s’est deroulée au Dodo Club, l’équipe des Western Cowboys a surpris son monde en s’imposant en finale 17-5 face à la redoutable équipe des Highlands Blues championne en titre depuis 2011.

L’ex-entraineur des Blues, Bruno Bax remporte son premier titre avec son nouveau staff et permet aux Western Cowboys d’être Champion 2020.

Déclaration Etienne Ferrat,

Capitaine des Western Cowboys & Equipe nationale Mauritius7s :

« Ce fut une finale très intense, nous avons su marquer dans nos moments forts face à une solide équipe des Highland Blues. Aucun joueur n’a laché, je suis très fier pour le club et notre groupe de joueurs d’avoir pu remporter ce nouveau trophée à 7. C’est une belle récompense pour ce groupe qui a travaillé dur toute la saison. »

Resultats :

Highland Blues A vs Highland Blues B: 33-5

Western Cowboys A vs Western Cowboys B: 26-0

Highland Blues A vs Northern Pirates: 56 – 0

Western Cowboys A vs Highland Blues B: 28-0

Western Cowboys B vs Northern Pirates: 7-7

Highland Blues A vs Western Cowboys A: 21-5

Highland Blues B vs Northern Pirates: 19-5

Highland Blues A vs Western Cowboys B: 35-0

Western Cowboys A vs Northern Pirates: 35 -7

Highland Blues B vs Western Cowboys B:25-0

Final :

Western Cowboys A - Highland Blues A: 17-5

