Un nouveau Master Plan va soutenir le premier méga hub de gaz offshore d’Afrique dans le golfe de Guinée

La Guinée équatoriale continue de soutenir le développement de la production et de la monétisation du gaz naturel dans le golfe de Guinée, avec l'attribution d'un nouveau contrat pour un nouveau Master Plan du Gaz pour soutenir le développement en cours de son méga hub gazier offshore.

En collaboration avec Marathon Oil Corp et EG LNG, le ministère des Mines et des Hydrocarbures (MMH) a attribué mardi un contrat pour l'élaboration d'un plan directeur du gaz à la société britannique Gas Strategies. Ces travaux s'inscrivent dans le cadre du développement du méga hub de la Guinée équatoriale pour le gaz, pour lequel des accords définitifs en vue de la monétisation de l'unité Alen ont été signés en avril 2019.

Le méga hub gazier offshore sera le premier projet de ce type de l'Afrique en offshore, et vise à regrouper les réserves de gaz à travers le golfe de Guinée en maximisant l'infrastructure existante à Punta Europa. Alors que des installations clés comme EG LNG et l'usine de méthanol de Marathon étaient jusque là alimentées en gaz par le champ d'Alba, la baisse de sa production nécessite de recueillir du gaz dans d'autres champs et réserves de la région.

« La Guinée équatoriale a donné au gaz naturel une priorité en termes de développement et de monétisation, et nous pensons que le gaz est la clé de l'industrialisation et de la création d'emplois », a déclaré S.E. Gabriel Mbaga Obiang Lima, ministre des Mines et des Hydrocarbures. « Avec des initiatives clés telles que LNG2Africa, le méga hub gazier offshore en cours et l'Année d'investissement 2020, nous allons achever des projets gaziers clés en amont, en intermédiaire et en aval qui diversifieront davantage notre économie, offriront des opportunités à nos entreprises locales, et créeront des emplois pour nos citoyens », a-t-il ajouté.

Dans le cadre de ce développement, Punta Europa devrait devenir un centre de traitement du gaz pour tous les gisements de gaz dans le golfe de Guinée, et pourrait également ouvrir des voies économiques pour monétiser le gaz offshore au Cameroun et au Nigéria.

Le nouveau plan directeur du gaz représente une étape importante vers la réalisation de cette vision et contribuera à accélérer et à coordonner les développements gaziers offshore, ce qui pourrait éventuellement conduire à la construction de capacités de liquéfaction supplémentaires à Punta Europa.

