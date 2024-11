Un nouvel élan pour la santé au Tchad : La Chine finance la modernisation de l'Hôpital de l'Amitié

Une nouvelle étape vient d'être franchie dans le renforcement des relations de coopération entre la Chine et le Tchad. À l'issue d'une visite de travail sur place, les deux pays ont signé un accord portant sur la modernisation de l'Hôpital de l'Amitié Tchad-Chine.



Ce projet, entièrement financé par la Chine, prévoit la construction d'un nouveau bâtiment ultramoderne destiné au diagnostic et au traitement. Doté de 120 lits supplémentaires, ce bâtiment sera équipé d'une infrastructure complète comprenant des services d'urgence, un laboratoire, un service d'imagerie médicale, une unité de réanimation, un bloc opératoire et une unité de soins intensifs.





Cette modernisation permettra à l'Hôpital de l'Amitié d'améliorer considérablement la qualité des soins offerts à la population tchadienne. Les nouveaux équipements et les infrastructures modernes permettront de diagnostiquer et de traiter un plus grand nombre de patients dans de meilleures conditions.





Un partenariat stratégique



Ce projet s'inscrit dans le cadre du partenariat stratégique qui lie la Chine et le Tchad. Les deux pays coopèrent depuis de nombreuses années dans différents domaines, notamment dans le secteur de la santé. La modernisation de l'Hôpital de l'Amitié est un exemple concret de cette coopération fructueuse.





Un impact positif sur la population



Cette initiative aura un impact positif sur la vie de milliers de Tchadiens. En améliorant l'accès aux soins de santé, ce projet contribuera à réduire la mortalité et à améliorer la qualité de vie de la population.





Perspectives d'avenir



Le lancement des travaux de construction est prévu dans un avenir proche. Ce projet marque une nouvelle étape dans le développement du secteur de la santé au Tchad et témoigne de l'engagement de la Chine à soutenir le développement de ses partenaires africains.