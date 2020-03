Un partenariat de recherche international et Partenariat Europe-pays en développement pour les essais cliniques (EDCTP) investissent 44 millions d’euros dans la prochaine génération d’antipaludiques pour lutter contre le paludisme pharmaco résistant

L’EDCTP (https://www.EDCTP.org/) octroie au consortium de recherche PAMAfrica 21,9 millions d’euros sur 5 ans ; MMV (https://www.MMV.org/), Novartis (https://www.Novartis.com/) et d’autres partenaires fourniront une somme supplémentaire de 22 millions d’euros ; Le consortium PAMAfrica réunit une entreprise pharmaceutique mondiale, un partenariat de développement de produits à but non lucratif et des établissements universitaires de premier plan en Afrique et en Europe. PAMAfrica vise à développer de nouveaux médicaments contre le paludisme grave et simple, conçus pour lutter contre l’émergence d’une résistance à l’artémisinine ; Les projets porteront sur le développement du premier nouveau traitement antipaludéen pour les nourrissons de moins de 5 kg, un nouveau médicament à action rapide pour le traitement du paludisme grave et de nouvelles combinaisons pour traiter le paludisme simple et pharmaco-résistant.

L’EDCTP (Partenariat Europe-pays en développement pour les essais cliniques) a attribué une nouvelle subvention au nouveau consortium de recherche PAMAfrica dirigé par Medicines for Malaria Venture (MMV). Le consortium soutiendra le développement de nouveaux traitements antipaludéens pour les populations les plus à risque, notamment les nourrissons, les patients atteints de paludisme grave et ceux souffrant d’infections pharmaco-résistantes. La subvention de 21,9 millions d’euros accordée par l’EDCTP sera complétée par un financement octroyé par MMV, Novartis et d’autres partenaires. Ces fonds soutiendront, sur une période de 5 ans, le développement d’un portefeuille de projets qui seront réalisés sous l'égide du consortium de recherche PAMAfrica. Les capacités en termes d’essais cliniques en Afrique seront également renforcées pour garantir que chaque site impliqué puisse fonctionner efficacement et conformément aux normes réglementaires ICH-GCP. Le consortium comprend sept organisations de recherche , en Allemagne, au Burkina Faso, en Espagne, au Gabon, au Mozambique et en Ouganda. Outre Novartis, d’autres sociétés pharmaceutiques partenaires pourraient se joindre au consortium.

Le consortium de recherche PAMAfrica effectuera trois essais cliniques, afin de soutenir les efforts de renforcement des capacités cliniques et de formation des scientifiques dans toute l’Afrique. Un essai étudiera de nouvelles combinaisons de composés, notamment de nouvelles classes chimiques, pour le traitement du paludisme simple chez l’adulte et l’enfant. Tous ces composés sont connus pour être pleinement actifs contre toutes les souches pharmaco-résistantes, y compris les souches Kelch13 résistantes à l’artémisinine. Le deuxième essai évaluera une nouvelle génération de traitement à action rapide pour le paludisme grave, la cipargamine, également appelée KAE609, développée par Novartis avec le soutien d’une subvention du Wellcome Trust. Dans le cadre du troisième essai, une nouvelle formulation/ratio par Novartis du traitement de référence actuel, l'artéméther-luméfantrine, sera testée chez les nourrissons de moins de 5 kg ou souffrant de malnutrition.

Le Dr Timothy Wells, directeur scientifique de MMV et coordinateur du groupe PAMAfrica, a déclaré : « Ces trois projets de recherche sont axés sur des aspects urgents du traitement du paludisme. Observée à l’origine en Asie du Sud-Est, une résistance aux antipaludiques est signalée en Afrique et pourrait menacer les traitements actuels. Il est important de disposer de nouvelles thérapies actives contre cette menace de résistance émergente. Les travaux de recherche sur les nourrissons et le paludisme grave sont révolutionnaires car ils produisent des médicaments pour ce groupe négligé. Grâce à ce soutien essentiel de l’EDCTP, nous pouvons non seulement réunir l’expertise africaine et européenne nécessaire pour mener à bien ces projets afin de répondre à des besoins non satisfaits, mais ce faisant, nous sommes également en mesure de soutenir la formation et le développement de la prochaine génération de leaders en recherche clinique sur le paludisme en Afrique. »

Le Dr Michael Makanga, directeur général de l’EDCTP, a déclaré : « Le paludisme tue 405 000 personnes chaque année et doit rester une priorité mondiale et nationale dans les pays endémiques. Nous espérons que le financement que nous avons accordé à PAMAfrica contribuera au développement de nouveaux traitements efficaces qui favoriseront l’éradication du paludisme, tout en renforçant le développement des capacités de recherche africaines. »

Caroline Boulton, directrice du programme mondial anti-paludisme de Novartis, a déclaré : « Malgré les progrès de la lutte antipaludique, le chemin pour parvenir à l’éradication est encore long. De nouveaux antipaludiques sont nécessaires de toute urgence pour lutter contre l’augmentation de la résistance des parasites aux thérapies actuelles. En réponse à ce défi, Novartis s’est engagé à faire progresser la recherche et le développement de plusieurs traitements antipaludiques de prochaine génération. Dans ce contexte, les partenariats jouent un rôle essentiel dans l’avancement de ces nouveaux médicaments et nous apprécions vivement le soutien crucial de l’EDCTP à ce processus. »

Le consortium PAMAfrica

Selon des rapports récents de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et de la commission du Lancet sur l’éradication du paludisme, vaincre cette maladie infectieuse nécessitera obligatoirement de nouveaux outils, notamment de nouveaux médicaments plus efficaces. Le rapport mondial 2019 de l’OMS sur le paludisme indique que la mortalité due au paludisme dans le monde diminue plus lentement que les années précédentes et souligne la nécessité d’une amélioration des interventions de traitement chez les populations les plus vulnérables, notamment les nourrissons.

Le consortium PAMAfrica, qui a été créé spécifiquement pour relever ce défi, met en place une approche portefeuille souple centrée sur le développement de nouveaux antipaludiques. Le consortium s’appuie sur l’expertise combinée de ses différents partenaires africains et européens. Toutes les communications sur les activités de PAMAfrica porteront le logo du consortium.

Les organisations suivantes sont partenaires du consortium PAMAfrica :

Centre de Recherches Médicales de Lambaréné (CERMEL), Gabon https://CERMEL.org/ Dr Ghyslain Mombo-Ngoma, directeur du service Opérations cliniques Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique (CNRST) - Institut de Recherche en Sciences de la Santé (IRSS) - Unité de Recherche Clinique de Nanoro (IRSS-URCN), Burkina Faso http://bit.ly/3coqzt7 Prof. Halidou Tinto, directeur régional Eberhard Karls Universität Tübingen (EKUT), Allemagne http://bit.ly/2wkfhFU Prof. Peter Kremsner, directeur de l’Institut de médecine tropicale Manhiça Health Research Centre, Mozambique http://bit.ly/2ThuQXT Dr Eusebio Macete, directeur Fundación Privada Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), Espagne http://bit.ly/39liTpM Dr Quique Bassat, directeur du Programme paludisme Groupe de Recherche Action en Santé (GRAS), Ouagadougou, Burkina Faso http://bit.ly/2x03zAo Dr Alfred Tiono, chercheur-clinicien principal Infectious Diseases Research Collaboration (IDRC), Tororo, Ouganda http://bit.ly/2TgU08N Dr Yeka Adoke, épidémiologiste Medicines for Malaria Venture, Genève, Suisse https://www.MMV.org/ Dr Timothy Wells, directeur scientifique Novartis, Bâle, Suisse https://www.Novartis.com/ Caroline Boulton, directrice du Programme mondial paludisme, Unité Développement santé mondiale

À propos de Medicines for Malaria Venture (MMV) :

Fondé il y a 20 ans, MMV (Medicines for Malaria Venture) (https://www.MMV.org/) est un « partenariat pour le développement de produits » (PDP), leader dans le domaine de la recherche et le développement de médicaments antipaludiques. Sa mission consiste à réduire le fardeau du paludisme dans les pays endémiques, en découvrant, développant et distribuant de nouveaux médicaments antipaludiques efficaces et abordables. Depuis sa fondation, MMV et ses partenaires ont développé et fait homologuer onze nouveaux médicaments qui, selon les estimations, ont sauvé la vie d’environ 2,2 millions de personnes.

Pour plus d’informations, visiter le site internet https://www.MMV.org/ ou contacter Elizabeth Poll, directrice intérimaire des communications, par tél. au nº +41 79 709 59 92 ou par e-mail à l’adresse polle@mmv.org

À propos de Partenariat Europe-pays en développement pour les essais cliniques (EDCTP) :

L’EDCTP (https://www.EDCTP.org/) a pour objectif de soutenir des projets de recherche collaborative qui accélèrent le développement clinique de thérapies nouvelles ou améliorées pour la prévention ou le traitement du VIH/sida, de la tuberculose, du paludisme et des maladies infectieuses négligées en Afrique subsaharienne. Le deuxième programme EDCTP est mis en œuvre dans le cadre du programme-cadre européen Horizon 2020 pour la recherche et l'innovation.

Pour plus d’informations, visiter le site internet https://www.EDCTP.org/ ou contacter Gert Onne van de Klashorst, responsable des communications, par tél. au nº +31 70 344 0885 ou par e-mail à l’adresse media@edctp.org

À propos de Novartis :

Novartis (https://www.Novartis.com/) réinvente la médecine pour améliorer et prolonger la vie des gens. Dans le cadre de nos activités en tant que leader mondial de l’industrie pharmaceutique, nous utilisons des technologies scientifiques et numériques innovantes pour élaborer des thérapies transformatrices dans les domaines où les besoins médicaux sont importants. Dans notre quête pour trouver de nouveaux médicaments, nous nous classons régulièrement parmi les meilleures entreprises mondiales investissant en recherche et développement. Les produits Novartis touchent plus de 750 millions de personnes dans le monde et nous trouvons des moyens innovants d’élargir l’accès à nos derniers traitements. Environ 109 000 personnes de plus de 145 nationalités travaillent chez Novartis dans le monde.

Pour plus d’informations, visiter le site internet https://www.Novartis.com/ ou contacter media.relations@novartis.com