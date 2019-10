Un projet d’énergie solaire en République démocratique du Congo remporte le troisième Incubateur Solaire de Phanes Group

Phanes Group (https://PhanesGroup.com), un développeur solaire international de bout en bout basé à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, a annoncé que M. Justin Nseya avec son projet « Énergie Verte pour le Congo » (2 x 50 MW) a remporté la troisième édition de l'Incubateur Solaire. L'annonce a été faite lors du salon « Unlocking Solar Capital : Africa » à Dakar, au Sénégal, où trois finalistes ont présenté leur proposition à un panel d'experts internationaux de l'industrie de Power Africa, ECREEE, 3E, SolarPlaza et du Phanes Group.

« Nous sommes fiers d'annoncer que Justin Nseya est le gagnant de l'Incubateur Solaire de cette année. La compétition a été serrée, car tous les finalistes ont présenté des projets qui avaient la capacité de transformer leurs communautés de façon positive à bien des égards. Le continent compte de nombreux talents qui ont un potentiel incroyable pour bénéficier de notre plateforme, c'est pourquoi nous voulons poursuivre cette initiative », a déclaré Andrea Haupts, COO de Phanes Group.

Tout en conservant une participation à long terme dans le projet, M. Nseya et Phanes Group travailleront en collaboration dans le but de mener le projet d'énergie solaire à son terme financier. La phase d'Incubateur Solaire débutera par un atelier intensif en face à face pour M. Nseya à Dubaï, EAU, où il travaillera avec l'équipe de Phanes Group et ses partenaires incubateurs pour établir les fondations d'un projet viable pour le financement. Au cours de cette phase, M. Nseya aura accès à un savoir-faire commercial et technique couvert par des experts en financement de projets, en développement et exécution de projets, en droit, en marketing et en RSE, puis à d'autres sessions de tutorat à distance dans les mois à venir.

« Le projet de M. Nseya a convaincu le groupe d'évaluation, non seulement par sa forte composante RSE, mais surtout par ses connaissances et son engagement dans la région dont il est originaire. Il a fait preuve d'une forte détermination à mener à bien son projet dans un environnement de marché difficile. Nous croyons que c'est là que Phanes Group et ses partenaires incubateurs peuvent créer l'impact le plus positif, grâce à l'atelier et au mentorat continu en plus du partage des connaissances », ajoute Mme Haupts. « Nous nous réjouissons de l'accueillir à Dubaï et voulons encourager les autres candidats à persévérer dans la réalisation de leurs propositions, car tous auraient mérité de gagner. »

L'objectif de l'Incubateur Solaire de Phanes Group, dont le thème est « Votre projet, notre expertise, pour un avenir durable », est de donner accès aux connaissances commerciales et techniques, et par la suite au financement, de projets PV développés localement en Afrique subsaharienne, pour permettre aux entrepreneurs de surmonter des obstacles qui pourraient empêcher des initiatives solaires de se réaliser.

En savoir plus sur Phanes Group :

Phanes Group (https://PhanesGroup.com) est un développeur international d'énergie solaire, gestionnaire d'investissements et gestionnaire d'actifs, dont le siège social est stratégiquement situé à Dubaï, EAU. Créée en 2012, l'approche intégrée de Phanes Group, combinant expertise financière et ingénierie, permet à l'entreprise de fournir des solutions d'énergie solaire de bout en bout. Phanes Group dispose d'un portefeuille croissant d'investissements et de développements dans le domaine de l'énergie solaire, couvrant de multiples zones géographiques, avec un accent particulier sur les marchés émergents - en particulier l'Afrique, le Moyen-Orient, l'Asie centrale et de la Communauté des États indépendants (CEI). La société a réalisé le plus grand projet solaire distribué du Moyen-Orient (DP World Solar Power Programme) et a livré la phase I du plus grand projet solaire dans les Caraïbes (Monte Plata). Elle a en outre commencé le développement d'un gazoduc de 400 MW à travers trois pays d'Asie centrale.

A ce jour, la contribution mondiale de Phanes Group à la production d'énergie propre est supérieure à 75 MW, avec 1,5 GW supplémentaire en cours de développement ou en phase de planification au niveau mondial. Phanes Group a sa propre division de construction d'actifs, Oryx Solar System Solutions LLC, qui réalise les projets de Phanes Group et offre des services d'exploitation et de maintenance (O&M).

Phanes Group dispose également de bureaux satellites au Nigeria et au Kazakhstan.

En savoir plus sur l'Incubateur Solaire de Phanes Group

L'Incubateur Solaire de Phanes Group, sous le thème « Votre projet, notre expertise, pour un avenir durable », est soutenu par des partenaires internationaux de premier plan tels que ECREEE, Power Africa, 3E et Solarplaza. L'initiative vise à sélectionner et à développer des opportunités de projets PV en Afrique subsaharienne qui n'ont pas pu accéder aux financements et au savoir-faire nécessaire. La responsabilité sociale de l'entreprise (RSE) fait partie intégrante de cette initiative ; avec les détails du projet, un solide concept de RSE doit être soumis et sera développé conjointement avec Phanes Group pendant la phase d'incubateur et il sera donc implanté parallèlement avec le déroulement du projet PV.

