Un soutien au Soudan

Quelques semaines après le renversement du régime au Soudan, le ministre allemand des Affaires étrangères, Heiko Maas, a promis au troisième plus grand pays africain un soutien dans son cheminement vers un avenir démocratique. « Dans cette phase, ce pays et les nouveaux dirigeants politiques ont besoin du soutien de l’Allemagne et de l’Europe », a-t-il déclaré le 3 septembre dans la capitale soudanaise, Khartoum. M. Maas est le premier ministre des Affaires étrangères à visiter le pays depuis la chute du chef d’Etat qui a longtemps gouverné, Omar al-Bachir, en avril.

Pendant 30 ans, Al-Bachir a régné d’une main de fer sur ce pays pratiquant un islam strict ; il a été chassé du pouvoir après des mois de protestation. Un gouvernement composé d’un Conseil militaire et de l’opposition et dirigé par le Premier ministre Abdallah Hamdok a prêté serment il y a près de deux semaines.

Le 2 septembre, la chancelière Angela Merkel assurait également M. Hamdok de son soutien dans un télégramme de félicitation. « L’Allemagne sera un partenaire fiable à vos côtés pour assurer la paix intérieure et le développement dans votre pays, tout comme dans toute la région, écrit-elle. Je voudrais vous encourager à être, avec beaucoup d’endurance et de prudence, le pont permettant de surmonter les différences intérieures et contribuant à réconcilier toutes les Soudanaises et les Soudanais. »

Le 3 septembre au soir, M. Maas s’envole pour le Congo où il veut se faire une idée de la plus grande mission de paix onusienne, Monusco, et de la lutte contre l’épidémie Ebola. Celle-ci sévit depuis près d’un an dans les provinces du Nord-Kivu – où M. Maas fera une halte – et d’Itouri à l’est du pays. Près de 3000 personnes sont touchées par la maladie malgré tous les efforts entrepris pour circonscrire l’épidémie.

Source : https://www.africa-newsroom.com/press/un-soutien-a...