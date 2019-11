Une Équipe de Patrouille de la Police Onusienne Sensibilise des Jeunes sur le Mandat de la MONUSCO

Dans le cadre la protection des civils, une équipe de patrouille conjointe composée de l’officier féminin de la Police MONUSCO, Moussa Adizatou et de dix (10) éléments de l’Unité de Police Constituée d’Egypte, a mené une séance de sensibilisation et d’information sur le mandat de la Mission et le rôle du personnel en uniforme. Tenue […]

Dans le cadre la protection des civils, une équipe de patrouille conjointe composée de l’officier féminin de la Police MONUSCO, Moussa Adizatou et de dix...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...