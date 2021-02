Une ambulance touchée par des balles dans le sud-ouest du Cameroun

Aux premières heures du 4 février, une ambulance de Médecins Sans Frontières a été attaquée par des hommes armés alors qu'elle répondait à un appel d’urgence à Muyuka, dans le sud-ouest du Cameroun. L'ambulance a été touchée et l'infirmier qui l'accompagnait a été blessé.



Médecins sans frontières condamne cette attaque contre notre collègue et une ambulance clairement identifiée. Les structures médicales, y compris les ambulances, ne sont pas des cibles.



Suite à cette attaque, une deuxième ambulance a été envoyée pour récupérer le patient qui est dans un état critique et qui reçoit maintenant des soins médicaux. "



Notre collègue reçoit également des soins médicaux et se remet actuellement de ses blessures", explique MSF.



Les équipes médicales de Médecins Sans Frontières répondent aux effets graves et persistants de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun depuis 2018. Elles apportent une aide humanitaire médicale neutre et impartiale grâce à nos ambulances d'urgence ainsi que des soins de niveau secondaire et un modèle décentralisé de soins communautaires.