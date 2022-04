AFRIQUE Une application de formation professionnelle gratuite pour 26 millions de jeunes africains

Alwihda Info | Par APO - 21 Avril 2022

​L'application mobile gratuite, Trace Academia, propose des cours et des fonctionnalités développées par Trace avec une coalition d’organisations et d’entreprises de référence comme Google, la Fondation L'Oréal, l'AFD, l'UNESCO, Orange, Canal +, la SACEM, Visa, Schneider Electric, Durex, Leroy Merlin, Ministère des Finances de la France, Bureau Veritas, Fondation Ford, Afreximbank, Accor-Kasada, l'Union africaine, l'Université de Johannesburg, l'Université Senghor, Valued Citizens, TPG Growth, Satya Capital, Trace, BDD Software, Bain & Co, Havas et bien d'autres

Ce jour, Trace et la Fondation Mastercard ont lancé Trace Academia (TraceAcademia.com), une application mobile d'apprentissage, interactive et gratuite qui va permettre à 26 millions de jeunes Africains d'acquérir des compétences professionnelles. Trace Academia est disponible sur Android et iOS et a déjà été testée avec succès dans 4 pays africains. Les utilisateurs peuvent accéder aux cours en anglais et français. Des cours de portugais seront bientôt lancés. Le contenu d'apprentissage comprendra des cours techniques pertinents dans 15 industries différentes - y compris des cours sur l'énergie, la beauté, la mode, le bricolage, le marketing numérique, l'hôtellerie, les arts créatifs, le journalisme, le cinéma et la technologie - ainsi que des cours « transversaux », comme l'entrepreneuriat, la prise de parole en public et le bien-être personnel. Chaque cours a été conçu en collaboration avec une organisation ou une entreprise leader dans son secteur pour assurer sa pertinence pour les employeurs et le marché du travail.



« Nos cours et nos certificats sont créés en partenariat avec des acteurs de référence de l'industrie, des gouvernements et du secteur non commercial. Cette application, gratuite et facile à utiliser, vise à former 26 millions de jeunes Africains d'ici 2026 avec les compétences dont ils ont besoin pour trouver ou créer un emploi et pour accéder à des opportunités pour les aider à démarrer leur carrière. L’environnement d’une personne à sa naissance ne devrait jamais être un obstacle à sa réussite », a déclaré Olivier Laouchez, co-fondateur et président exécutif de Trace.



« Deux choses sont particulièrement intéressantes concernant Trace Academia. Premièrement, la plateforme donne aux jeunes la flexibilité et le contrôle sur leur apprentissage. Les utilisateurs peuvent apprendre à leur propre rythme et personnaliser leur parcours en fonction des demandes auxquelles ils sont confrontés au fur et à mesure qu'ils naviguent dans le monde du travail. Deuxièmement, les cours sont extrêmement pratiques et conçus en collaboration avec des organisations leaders de leurs marchés. Cela garantit leur pertinence pour le marché du travail. La Fondation Mastercard se réjouit de soutenir cette plate-forme dans le cadre de sa stratégie Young Africa Works pour permettre à 30 millions de jeunes d’accéder à un travail digne et épanouissant d'ici 2030 », a déclaré Peter Materu, directeur de programme à la Fondation Mastercard.



La nouvelle plate-forme Trace Academia représente une contribution importante à l'agenda pour l'emploi des jeunes en Afrique. L’Afrique est le continent le plus jeune du monde, avec près de 65 % de sa population âgée de moins de 25 ans. L'Afrique abrite la main-d'œuvre de demain. Avec les bonnes compétences et un accès aux opportunités de travail, les jeunes seront les plus grands moteurs de la transformation du continent.





