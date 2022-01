Une délégation du Think tank "Tchad Notre Patrimoine" a rencontré le PCMT

Une délégation du Think tank "Tchad Notre Patrimoine", conduite par son président Kebir Mahamat Abdoulaye, a été reçue le 12 janvier à la Présidence de la République par le président du Conseil militaire de transition, Mahamat Idriss Deby.



Le Think tank lui a exprimé ses vœux pour le nouvel an et lui a remis son document de 100 propositions. La délégation a exprimé son soutien au président pour ses actions louables à la tête du pays en faveur de la paix, la sécurité nationale, la réconciliation nationale, la paix sociale et le dialogue politique.



Le Think tank continuera à mener d'autres activités à travers des conférences débats, colloques, ateliers, production de propositions et actions sur le terrain.