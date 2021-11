Une imitation du vestimentaire de l'artiste Afrotronix au PRIMUD 2021

Le vestimentaire de Caleb rimtobaye alias AFROTRONIX, constitué d'un costume blanc complet avec un casque inspiré de celui des initiés dans sa tradition, se voit recopié en Afrique de l'Ouest lors du Prix International des Musiques Urbaines et du Coupé décalé (PRIMUD). Un évènement culturel organisé par l’entreprise M-Group et dont le promoteur n’est autre que l’artiste ivoirien Molare.



Cette imitation a fait l'objet de critiques et de moqueries de la part des internautes tchadiens. Il faut reconnaitre que cette imitation se fait aussi à N'Djamena mais uniquement pour accueillir le concerné.



Certains supporteurs du lion blanc critiquent l'immitateur du PRIMUD en le traitant de KOÏ (inculte non-initié). Entre temps, AFROTRONIX lui même ne s'est pas prononcé. Ses supporteurs tchadiens attendent curieusement sa réaction.