Une réunion cruciale pour l'avenir de la couverture santé universelle au Tchad

L'atelier permettra au gouvernement tchadien et au Ministère de la Santé Publique de définir une position claire et solide sur l'achat stratégique, en tenant compte des réalités du contexte national.



L'atelier facilitera l'alignement des stratégies et des dispositifs déployés par le gouvernement tchadien avec les financements et les appuis des bailleurs de fonds.



L'atelier permettra aux participants de se familiariser avec les concepts, les objectifs et les fonctions de l'achat stratégique dans le domaine de la santé.



L'atelier favorisera l'identification des solutions les plus pertinentes et les mieux adaptées pour opérationnaliser l'achat stratégique au Tchad.



Le Tchad s'apprête à lancer la phase 3 de la CSU, et trois districts sanitaires ont été sélectionnés pour servir de pilotes. Cette phase pilote permettra de tester et d'affiner les stratégies et les outils avant un déploiement à plus grande échelle.



Le consultant Cacemel Jean François a souligné l'importance de l'alignement de l'aide budgétaire et des financements des partenaires techniques et financiers (PTF) du secteur de la santé. Cela permettra d'optimiser l'utilisation des ressources et de garantir une meilleure cohérence des interventions.



Afin de maintenir une dynamique et une synergie dans les efforts vers la CSU, le Secrétaire Général a annoncé la mise en place d'une réunion trimestrielle de coordination. Cette réunion regroupera tous les intervenants impliqués dans la CNAS (Caisse Nationale d'Assurance Maladie) et permettra de débattre des enjeux majeurs de la CSU.



M. Guidaoussou a également appelé les responsables de la CNAS à fournir un plan d'action clair pour la période de juin à décembre 2024, accompagné d'une feuille de route. Ces documents serviront de guides précieux pour la mise en œuvre effective de la CSU.



La réunion de restitution et les discussions qui ont suivi démontrent l'engagement fort du gouvernement tchadien à réussir la mise en œuvre de la Couverture Santé Universelle. L'atelier sur l'achat stratégique et l'alignement des financements joueront un rôle crucial dans la réalisation de cet objectif. Le Tchad est sur la bonne voie pour offrir à tous ses citoyens un accès à des soins de santé de qualité et abordables.