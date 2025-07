Union Africaine : La 47ème session du Conseil exécutif débute à Malabo

Un ordre du jour chargé pour les ministres africains

La 50ème session ordinaire du Comité des représentants permanents (COREP).

Les Comités du Conseil exécutif et d'autres comités ministériels.

La réunion conjointe du Comité ministériel sur le barème des contributions et du Comité des quinze ministres des Finances.

Le Rapport du Comité des quinze ministres des Finances.

Le Rapport du Comité ministériel de suivi de la mise en œuvre de l’Agenda 2063.

Le Rapport du Comité ministériel sur les candidatures africaines au sein du système international.

Les élections et nominations des membres des organes de l’Union africaine.

Appels à l'engagement et défis de financement

Le Tchad est représenté par le Ministre d’État, Ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et des Tchadiens de l’étranger, Dr Abdoulaye Sabre Fadoul. Il est accompagné de l’Ambassadeur du Tchad en Éthiopie et Représentant permanent auprès de l’Union africaine, M. Mahamat Ali Hassan, ainsi que de certains de ses collaborateurs.Plusieurs sujets importants figurent à l’ordre du jour de cette session, notamment l’examen des rapports suivants :Dans son intervention, le président de la Commission de l’Union africaine, M. Mohamed Ali Youssouf, a lancé un appel aux États membres pour un engagement et une solidarité accrus. Il a également évoqué les nombreux défis auxquels le continent est confronté, particulièrement sur les plans sécuritaire et du développement. Un défi majeur, selon lui, reste la réduction progressive des financements, une situation qui freine la mise en œuvre des actions stratégiques de l’organisation.Le président de la Commission a par ailleurs annoncé que le budget-programme passera de 4% en 2025 à 12% en 2026.Les travaux en plénière reprendront ce vendredi 11 juillet, en amont de la 7ème Réunion de coordination entre l’Union africaine, les Communautés économiques régionales et les Mécanismes régionaux, prévue le 12 juillet sous les auspices des Chefs d’État et de Gouvernement.