Union Africaine : appel à la désescalade entre Addis-Abeba et Mogadiscio

L’Union Africaine exhorte Addis-Abeba et Mogadiscio à entamer des négociations à la lumière des tensions entre les deux États, résultant d’un accord entre l’Éthiopie et le Somaliland, relatif à l’accès aux ports maritimes.



La déclaration de Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l’Union Africaine, met en relief la nécessité de respecter l’unité, l’intégrité territoriale et la souveraineté complète de tous les pays membres. Les parties sont appelées à éviter toute démarche qui puisse détériorer leurs relations bilatérales.



Il faut rappeler que les autorités somaliennes contestent le mémorandum précédemment conclu entre les gouvernements éthiopien et Somalilandais sur l’accès à la mer, qu’elles considèrent comme une violation de la souveraineté du pays.



Il faut mentionner le document qui stipule que le Somaliland, situé au nord-ouest de la Somalie, cèdera 20 kilomètres d’espace maritime en échange de la reconnaissance de l’indépendance par l’Éthiopie.